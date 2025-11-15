Эксперт рассказала, как владельцу легковушки отменить ложный штраф за перевес грузовика

Владельцу легковушки жаловаться на ошибочный штраф за фуру нужно в Ространснадзор

Владельцы легкового автомобиля должны обратиться с жалобой в Ространснадзор, если стали жертвами мошенников, которые использовали поддельные номера для обхода штрафов за перевес или превышение габаритов грузовиков.

Об этом рассказала адвокат, эксперт Народного фронта Юлия Дубинина.

Ранее мы писали о фактах мошенничества водителями фур: перед заездом на автоматизированные весовые пункты они вешали номера-дублеры, которые совпадают с регистрационными знаками легковых машин. В итоге их владельцам приходили штрафы до 600 тыс. рублей.

«Не оплачивайте постановление, – рекомендовала Дубинина. – Подайте жалобу в территориальное управление Ространснадзора, приложив копию ПТС автомобиля, также можно направить жалобу в районный суд по месту нахождения органа, вынесшего постановление».

В 2024-2025 годах резко участились случаи сокрытия и дублирования номеров грузовиков на весогабаритном контроле.

Рекомендуем Какое масло заливать зимой?

А летом? Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ