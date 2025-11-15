Раскрыты перспективы нового полноприводного кроссовера российской сборки
Новая полноприводная версия кроссовера Tenet T7, которая появилась у российских дилеров в конце октября, может занять до 30-40% общего объема продаж модели, в зависимости от ее доступности, читают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». В настоящее время доступность полноприводной версии Tenet T7 остается низкой.
Как отметили в пресс-службе, целевая аудитория полноприводной версии – это семейные люди в возрасте 35–50 лет, для которых важна эксплуатация автомобиля за пределами города, а полный привод необходим в основном в зимний период.
Ожидается, что доля Tenet T7 в общих продажах бренда вырастет, так как клиенты ожидают появления полноприводных версий, и продажи обычно увеличиваются в зимний сезон.
ГК «АвтоСпецЦентр» считает, что основными конкурентами полноприводного Tenet T7 на российском рынке являются модели Haval Jolion 4WD и Belgee X70.
Напомним, цена полноприводного кроссовера Tenet T7 составляет 3 080 000 рублей. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым турбированным двигателем, мощность которого составляет 150 л.с., и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Расход топлива модели в загородном цикле составляет 7 л/100 км, разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, а максимальная скорость достигает 192 км/ч.
Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.
- «За рулем» можно читать и в MAX
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.