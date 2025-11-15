#
Jetour Traveler 2026
15 ноября
На рынок выходит обновленная версия популярного кроссовера: подробности
Обновленный кроссовер Jetour Traveler 2026...
Интерьер Honda Life
15 ноября
Этому «японцу» не страшен новый утильсбор: его можно купить по приятной цене
Хэтчбеки Honda Life доступны на российском...
Audi представила раскраску своего болида Ф-1
15 ноября
Audi представила раскраску своего болида Ф-1
Компания Audi нацелилась на титул чемпиона...

Раскрыты перспективы нового полноприводного кроссовера российской сборки

ГК «АвтоСпецЦентр»: конкурентами Tenet T7 являются Haval Jolion 4WD и Belgee X70

Новая полноприводная версия кроссовера Tenet T7, которая появилась у российских дилеров в конце октября, может занять до 30-40% общего объема продаж модели, в зависимости от ее доступности, читают в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр». В настоящее время доступность полноприводной версии Tenet T7 остается низкой.

Как отметили в пресс-службе, целевая аудитория полноприводной версии – это семейные люди в возрасте 35–50 лет, для которых важна эксплуатация автомобиля за пределами города, а полный привод необходим в основном в зимний период.

Ожидается, что доля Tenet T7 в общих продажах бренда вырастет, так как клиенты ожидают появления полноприводных версий, и продажи обычно увеличиваются в зимний сезон.

Tenet T7
Tenet T7

ГК «АвтоСпецЦентр» считает, что основными конкурентами полноприводного Tenet T7 на российском рынке являются модели Haval Jolion 4WD и Belgee X70.

Напомним, цена полноприводного кроссовера Tenet T7 составляет 3 080 000 рублей. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым турбированным двигателем, мощность которого составляет 150 л.с., и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. Расход топлива модели в загородном цикле составляет 7 л/100 км, разгон до 100 км/ч занимает 9,8 секунды, а максимальная скорость достигает 192 км/ч.

Ранее «За рулем» сообщал, что продажи автомобилей Mazda в России выросли в 2,5 раза.

Источник:  Автостат
