Что будет с автокредитованием в 2026 году: прогноз экспертов

НКР спрогнозировали снижение объемов автокредитования с начала 2026 года

По итогам года портфель автокредитов в России может достичь 3 трлн рублей с ростом на уровне 13-17%.

Это значительно меньше, чем в прошлом году, когда прирост превышал 50%. Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) заявляет, что в начале 2026 года произойдет заметное сокращение объемов выданных автокредитов.

По информации НКР, увеличение портфеля автокредитов до конца 2025 года связано с предстоящими повышениями утильсбора и НДС. Тем не менее, темпы роста текущего года будут значительно ниже по сравнению с предыдущими показателями.

Аналитики ожидают, что в январе и феврале объем выдачи кредитов заметно сократится, а в дальнейшем динамика этого сегмента будет зависеть от денежно-кредитных условий.

Таким образом, по итогам 2026 года НКР прогнозирует увеличение портфеля автокредитования в диапазоне от 10% до 20%, в зависимости от темпов снижения ставок Центрального банка.

