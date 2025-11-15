Японский внедорожник из 90-х продают в России в состоянии нового: цена удивит
В Назрани, Республика Ингушетия, найдено интересное предложение – 30-летний Nissan Patrol, который можно считать «капсулой времени».
Несмотря на свои годы, этот ретро-внедорожник в отличном состоянии. Nissan Patrol IV (Y60) окрашен в черный цвет и оснащён дизельным двигателем объемом 4,2 литра, мощностью 116 л.с.
Эта связка двигателя и механической коробки передач может по праву считаться неубиваемой. Полный привод также является неотъемлемой характеристикой.
Владелец о состоянии автомобиля отозвался как о «хорошем», однако, судя по фотографиям, он выглядит практически как новый, что неудивительно, учитывая пробег в 24 тысячи км.
Стоимость такой «капсулы времени» составляет 11 миллионов рублей, что довольно дорого. На вторичке за эту сумму можно приобрести трёхлетний Toyota Land Cruiser или гораздо более новый Mitsubishi Pajero.
