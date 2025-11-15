#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chery Tiggo 8
15 ноября
Начались продажи нового семейного кроссовера за 1 млн рублей: подробности
В Китае стартовали продажи обновленного...
Эксперт рассказала, как владельцу легковушки отменить ложный штраф за перевес грузовика
15 ноября
Эксперт рассказала, как владельцу легковушки отменить ложный штраф за перевес грузовика
Владельцу легковушки жаловаться на ошибочный...
Шипованные шины будут служить гораздо дольше: просто следуйте этим советам
15 ноября
Шипованные шины будут служить гораздо дольше: просто следуйте этим советам
Эксперт Молодовский перечислил способы...

Японский внедорожник из 90-х продают в России в состоянии нового: цена удивит

Nissan Patrol Y60 пробегом 24 тыс. км продают в Назрани за 11 млн рублей

В Назрани, Республика Ингушетия, найдено интересное предложение – 30-летний Nissan Patrol, который можно считать «капсулой времени».

Nissan Patrol Y60
Nissan Patrol Y60

Рекомендуем
Как браслеты помогают выбраться с бездорожья — экспертиза «За рулем»

Несмотря на свои годы, этот ретро-внедорожник в отличном состоянии. Nissan Patrol IV (Y60) окрашен в черный цвет и оснащён дизельным двигателем объемом 4,2 литра, мощностью 116 л.с.

Эта связка двигателя и механической коробки передач может по праву считаться неубиваемой. Полный привод также является неотъемлемой характеристикой.

Nissan Patrol Y60
Nissan Patrol Y60
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Владелец о состоянии автомобиля отозвался как о «хорошем», однако, судя по фотографиям, он выглядит практически как новый, что неудивительно, учитывая пробег в 24 тысячи км.

Стоимость такой «капсулы времени» составляет 11 миллионов рублей, что довольно дорого. На вторичке за эту сумму можно приобрести трёхлетний Toyota Land Cruiser или гораздо более новый Mitsubishi Pajero.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Auto.ru
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
Количество просмотров 20
15.11.2025 
Фото:Auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Patrol

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв