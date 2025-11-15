Японский внедорожник из 90-х продают в России в состоянии нового: цена удивит

Nissan Patrol Y60 пробегом 24 тыс. км продают в Назрани за 11 млн рублей

В Назрани, Республика Ингушетия, найдено интересное предложение – 30-летний Nissan Patrol, который можно считать «капсулой времени».

Nissan Patrol Y60

Несмотря на свои годы, этот ретро-внедорожник в отличном состоянии. Nissan Patrol IV (Y60) окрашен в черный цвет и оснащён дизельным двигателем объемом 4,2 литра, мощностью 116 л.с.

Эта связка двигателя и механической коробки передач может по праву считаться неубиваемой. Полный привод также является неотъемлемой характеристикой.

Nissan Patrol Y60

Владелец о состоянии автомобиля отозвался как о «хорошем», однако, судя по фотографиям, он выглядит практически как новый, что неудивительно, учитывая пробег в 24 тысячи км.

Стоимость такой «капсулы времени» составляет 11 миллионов рублей, что довольно дорого. На вторичке за эту сумму можно приобрести трёхлетний Toyota Land Cruiser или гораздо более новый Mitsubishi Pajero.

«За рулем» можно читать и в MAX