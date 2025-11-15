Экология
Представлен новый крупный кроссовер Volkswagen с необычным дизайном

Volkswagen и JAC представили электрический кроссовер Yoz 08 для китайского рынка

Компания Volkswagen анонсировала новый электрический кроссовер Yoz 08, созданный в сотрудничестве с китайским партнёром JAC, специально для китайского рынка.

Автомобиль отличается крупными размерами: его длина составляет 5000 мм, ширина – 1954 мм, высота – 1672 мм, а колёсная база достигает 3030 мм, что сопоставимо с флагманскими SUV, такими как Toyota Highlander.

Кроссовер построен на современной 800-вольтовой архитектуре, что обеспечивает высокую энергоэффективность и быструю зарядку.

Электродвигатель мощностью 313 л.с. обеспечит достойные динамические характеристики, а запас хода превысит 700 км на одной полной зарядке.

В интерьере Yoz 08 используются экологичные материалы, а автомобиль будет оснащён комплексом современных ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль.

0