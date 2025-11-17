#
УАЗ с мощным двигателем — состоялась премьера!

«Кузовная студия 31» показала УАЗ Патриот с турбомотором на 210 «лошадей»

На проходившем 14-16 ноября «Московском автошоу» был представлен УАЗ Патриот с турбированным двигателем ЗМЗ Про.

Новинку подготовила «Кузовная студия 31». Отдача мотора ЗМЗ Про (он же ЗМЗ-409, ZMZ Pro) в тюнинговой версии составляет 210 л.с. и 350 Нм.

Доработанную версию двигателя назвали ЗМЗ Про-Т, и под разные нужны его можно форсировать от 170 до 260 сил. Агрегат предполагается к установке на УАЗы, ГАЗели, а также на другие автомобили, вездеходы и катера, пишет «Авто Культ».

Также автор заметки отмечает, что по характеристикам двигатель напоминает ЗМЗ-406 Турбо, который предполагался к установке на «последнюю Волгу» ГАЗ-3103/3104.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
17.11.2025 
— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Patriot  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Комментарий:
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).
+17