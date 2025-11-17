УАЗ с мощным двигателем — состоялась премьера!
На проходившем 14-16 ноября «Московском автошоу» был представлен УАЗ Патриот с турбированным двигателем ЗМЗ Про.
Новинку подготовила «Кузовная студия 31». Отдача мотора ЗМЗ Про (он же ЗМЗ-409, ZMZ Pro) в тюнинговой версии составляет 210 л.с. и 350 Нм.
Доработанную версию двигателя назвали ЗМЗ Про-Т, и под разные нужны его можно форсировать от 170 до 260 сил. Агрегат предполагается к установке на УАЗы, ГАЗели, а также на другие автомобили, вездеходы и катера, пишет «Авто Культ».
Также автор заметки отмечает, что по характеристикам двигатель напоминает ЗМЗ-406 Турбо, который предполагался к установке на «последнюю Волгу» ГАЗ-3103/3104.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.