УАЗ с мощным двигателем — состоялась премьера!

«Кузовная студия 31» показала УАЗ Патриот с турбомотором на 210 «лошадей»

На проходившем 14-16 ноября «Московском автошоу» был представлен УАЗ Патриот с турбированным двигателем ЗМЗ Про.

Новинку подготовила «Кузовная студия 31». Отдача мотора ЗМЗ Про (он же ЗМЗ-409, ZMZ Pro) в тюнинговой версии составляет 210 л.с. и 350 Нм.

Доработанную версию двигателя назвали ЗМЗ Про-Т, и под разные нужны его можно форсировать от 170 до 260 сил. Агрегат предполагается к установке на УАЗы, ГАЗели, а также на другие автомобили, вездеходы и катера, пишет «Авто Культ».

Также автор заметки отмечает, что по характеристикам двигатель напоминает ЗМЗ-406 Турбо, который предполагался к установке на «последнюю Волгу» ГАЗ-3103/3104.

«За рулем» можно смотреть на YouTube