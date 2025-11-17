#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
17 ноября
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
TopSpeed перечислил 10 самых надежных...
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
17 ноября
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте...
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
17 ноября
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского...

Популярные у россиян седаны отзывают из-за проблем с топливным баком

Бренд Belgee объявил отзыв седанов S50 в Белоруссии

ЗАО «БЕЛДЖИ» запускает отзывную кампанию седанов Belgee S50, в рамках которой планируется заменить крышки топливных баков.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

При проведении данной кампании специалисты проверят герметичность бензобака, осмотрят топливные шланги, продуют адсорбер и осуществят замену самих крышек.

Модель Belgee S50 является переименованным седаном Geely Emgrand, произведенным в Беларуси. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с., который может работать как с 5-ступенчатой механической, так и с 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

Belgee S50
Belgee S50

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Производством этих автомобилей из китайских комплектующих занимается белорусский завод «БЕЛДЖИ». Под брендом Belgee также выпускаются кроссоверы: компактный дорестайлинговый Geely Coolray (Belgee X50) и более вместительный Geely Atlas Pro (Belgee X70).

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Quto
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Belgee
Количество просмотров 5
17.11.2025 
Фото:Belgee
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Belgee S50

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв