Популярные у россиян седаны отзывают из-за проблем с топливным баком

Бренд Belgee объявил отзыв седанов S50 в Белоруссии

ЗАО «БЕЛДЖИ» запускает отзывную кампанию седанов Belgee S50, в рамках которой планируется заменить крышки топливных баков.

При проведении данной кампании специалисты проверят герметичность бензобака, осмотрят топливные шланги, продуют адсорбер и осуществят замену самих крышек.

Модель Belgee S50 является переименованным седаном Geely Emgrand, произведенным в Беларуси. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с., который может работать как с 5-ступенчатой механической, так и с 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

Belgee S50

Производством этих автомобилей из китайских комплектующих занимается белорусский завод «БЕЛДЖИ». Под брендом Belgee также выпускаются кроссоверы: компактный дорестайлинговый Geely Coolray (Belgee X50) и более вместительный Geely Atlas Pro (Belgee X70).

