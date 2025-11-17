Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Южнокорейская компания Hyundai, которая покинула российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России 10 товарных знаков.
В их числе значатся товарные знаки автомобилей Hyundai Solati, Atos и Porter, которые зарегистрированы по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, охватывающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. Товарные знаки представлены с логотипом компании перед названием, как видно из данных Роспатента.
Также в регистр включены товарные знаки Hyundai Before Service (с двумя различными МКТУ), Hyundai Transys, Hyundai Finance и три варианта логотипа компании в синем цвете с разными МКТУ.
Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из Южной Кореи в июле-августе 2024 года компанией «Хендэ мотор компани».
Срок действия зарегистрированных товарных знаков в России истекает в 2034 году.
Ранее южнокорейский концерн владел автозаводом в Санкт-Петербурге, однако в марте 2022 года был остановлен выпуск автомобилей из-за сложностей с поставками комплектующих. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.
