#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
17 ноября
Почти не ломаются: названы самые беспроблемные модели Kia
TopSpeed перечислил 10 самых надежных...
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
17 ноября
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте...
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
17 ноября
Названы самые популярные автомобили в России в ноябре
«Автостат»: BMW вошел в топ-10 российского...

Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков

Компания Hyundai зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки Solati и Atos

Южнокорейская компания Hyundai, которая покинула российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России 10 товарных знаков.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

В их числе значатся товарные знаки автомобилей Hyundai Solati, Atos и Porter, которые зарегистрированы по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, охватывающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы. Товарные знаки представлены с логотипом компании перед названием, как видно из данных Роспатента.

Также в регистр включены товарные знаки Hyundai Before Service (с двумя различными МКТУ), Hyundai Transys, Hyundai Finance и три варианта логотипа компании в синем цвете с разными МКТУ.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Все заявки на регистрацию товарных знаков были поданы из Южной Кореи в июле-августе 2024 года компанией «Хендэ мотор компани».

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Срок действия зарегистрированных товарных знаков в России истекает в 2034 году.

Ранее южнокорейский концерн владел автозаводом в Санкт-Петербурге, однако в марте 2022 года был остановлен выпуск автомобилей из-за сложностей с поставками комплектующих. До прекращения производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины оказались в дефиците из-за нового утильсбора.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:PxHere
Количество просмотров 9
17.11.2025 
Фото:PxHere
Поделиться:
Оцените материал:
0