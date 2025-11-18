#
Заказать такси-беспилотник можно будет уже в следующем году

Минтранс ожидает появления беспилотных такси в Москве уже в 2026 году

Возможность заказать в качестве такси высокоавтоматизированное транспортное средство (ВАТС), оно же автомобиль-беспилотник, ожидается для жителей столичного региона уже в следующем году.

Об этом в преддверии форума и выставки «Транспорт России» рассказали в Минтрансе РФ, фактически повторив прогноз, чуть ранее прозвучавший от Михаила Мишустина. В министерстве вспомнили всплеск темы беспилотных такси из конца 2010-х: тогда массовый вывод таких ВАТС на улицы столицы решили отложить, перенеся тестирование на территории «Сириуса» и «Иннополиса».

Этот период был нужен, чтобы отработать все сценарии в более контролируемых условиях, отмечают в Минтрансе.

Спустя несколько лет всё почти готово – беспилотные системы обогатились нейросетевыми алгоритмами, что улучшило поведение ВАТС в пограничных ситуациях. Кроме того, сейчас их подключают к базе ЭРА-ГЛОНАСС – через нее можно оценивать, как развивается технология, отслеживая безаварийный километраж, а также расстояние, пройденное в полной автономности, без перехвата руля оператором.

Источник:  ТАСС
Иннокентий Кишкурно
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
18.11.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
