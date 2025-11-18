Популярный у россиян бренд объявил о перестройке модельного ряда
Компания BAIC планирует расширить свою линейку внедорожников в России. К уже существующим моделям BJ40 и BJ60 в 2026 году добавятся две новые: BJ30 и BJ41. Об этом сообщила пресс-служба официального дистрибьютора марки в России, компании АО «БМР» («Баик Моторс Рус») 18 ноября.
BJ30 представляет собой легкий внедорожник с размерами кузова 4730 мм в длину и колесной базой 2820 мм. Эта модель будет оснащена крышей с багажной системой, способной удерживать до 300 кг, что позволит использовать её для кемпинга, установки палаток или перевозки оборудования.
На российском рынке BJ30 предложат в гибридной модификации REHEV, где двигатель внутреннего сгорания функционирует как генератор для подзарядки аккумулятора.
BJ41 – это обновлённая версия рамного внедорожника BJ40 с цельной крышей (в отличие от предшественника, у которого крыша разбирается). Эта модель будет доступна как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. В 2027 году на российском рынке также ожидаются гибридные версии BJ41, BJ60 и среднеразмерные кроссоверы X55 и BAIC X75 с REHEV.
В IV квартале 2025 года компания «Баик Моторс Рус» обновила контракты с 30 наиболее продуктивными дилерами. Планы компании включают расширение сети до около 50 дилерских центров к началу 2027 года. В соответствии с новой стратегией марки также был представлен обновленный логотип – вместо объемной эмблемы будет использован двухмерный вариант с названием марки.
В 2026 году ожидается обновление сервисных стандартов BAIC и запуск комплексной программы подготовки работников дилерских центров. Сейчас сроки поставки запчастей в компании соответствуют стандартным показателям в 5–7 дней, в зависимости от региона, при этом происходит оптимизация логистики из Китая благодаря новыми транспортными партнёрам и использованию авиадоставки для оперативных заказов. BAIC также увеличивает срок сервисной поддержки до шести лет или 150 тыс. км пробега.
