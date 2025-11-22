Pirelli 2026: чувственность и стихии. Новый календарь-откровение с Тильдой Суинтон и Ириной Шейк

Календарь Pirelli 2026 представлен в Праге норвежским фотографом Сольве Сундсбо

В Праге состоялась презентация долгожданного календаря Pirelli 2026, созданного норвежским фотографом Сольве Сундсбо.

52-е издание выходит за рамки привычных образов, предлагая зрителю задуматься об истинной сути красоты и нашей связи с природой.

Героинями проекта стали 11 зрелых женщин с яркой индивидуальностью, среди которых Тильда Суинтон, Ирина Шейк, Венус Уильямс и FKA twigs. Они предстают как воплощение не только классических стихий – земли, воздуха, огня и воды, – но и более эфемерных начал: света, энергии и эфира.

«Мне хотелось избежать буквальности, создав некую тайну, наполненную воображением и страстью. Это попытка напомнить нам, откуда мы пришли», – поделился Сундсбо.

Британская дизайнер и модель Сьюзи Кейв.

Съемки проходили на пейзажах британского побережья, а затем в студиях Лондона и Нью-Йорка, где гигантские LED-экраны с природными фонами помогли воссоздать магическую атмосферу. Каждая участница через эмоции и пластику стала соавтором своего портрета, продолжив традицию календаря Pirelli как смелого культурного высказывания.

Календарь Pirelli был впервые издан в 1964 году. С тех пор он стал синонимом визуального эксперимента, переосмысления красоты и актуального культурного высказывания.

***

Из интервью Сольве Сундсбо.

Что значит для вас красота?

«Красота – сложное слово. Это похоже на то, как если бы вы хотели преподнести что-то, что трудно увидеть сразу, но потом это начинает захватывать вас. Красота очень индивидуальна и весьма наполнена смыслами: «Она красивая», «Он красивый». Эти оценки меняются со временем. Но одно остается неизменным: легкая неуверенность в том, найдешь ли ты что-то интересное или нет. Красота обязана быть интересной и чуть-чуть провокационной».

