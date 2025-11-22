#
Pirelli 2026: чувственность и стихии. Новый календарь-откровение с Тильдой Суинтон и Ириной Шейк

Календарь Pirelli 2026 представлен в Праге норвежским фотографом Сольве Сундсбо

В Праге состоялась презентация долгожданного календаря Pirelli 2026, созданного норвежским фотографом Сольве Сундсбо.

52-е издание выходит за рамки привычных образов, предлагая зрителю задуматься об истинной сути красоты и нашей связи с природой.

Героинями проекта стали 11 зрелых женщин с яркой индивидуальностью, среди которых Тильда Суинтон, Ирина Шейк, Венус Уильямс и FKA twigs. Они предстают как воплощение не только классических стихий – земли, воздуха, огня и воды, – но и более эфемерных начал: света, энергии и эфира.

«Мне хотелось избежать буквальности, создав некую тайну, наполненную воображением и страстью. Это попытка напомнить нам, откуда мы пришли», – поделился Сундсбо.

Британская дизайнер и модель Сьюзи Кейв.
Британская дизайнер и модель Сьюзи Кейв.

Съемки проходили на пейзажах британского побережья, а затем в студиях Лондона и Нью-Йорка, где гигантские LED-экраны с природными фонами помогли воссоздать магическую атмосферу. Каждая участница через эмоции и пластику стала соавтором своего портрета, продолжив традицию календаря Pirelli как смелого культурного высказывания.

Календарь Pirelli был впервые издан в 1964 году. С тех пор он стал синонимом визуального эксперимента, переосмысления красоты и актуального культурного высказывания.

***

Из интервью Сольве Сундсбо.

Что значит для вас красота?

«Красота – сложное слово. Это похоже на то, как если бы вы хотели преподнести что-то, что трудно увидеть сразу, но потом это начинает захватывать вас. Красота очень индивидуальна и весьма наполнена смыслами: «Она красивая», «Он красивый». Эти оценки меняются со временем. Но одно остается неизменным: легкая неуверенность в том, найдешь ли ты что-то интересное или нет. Красота обязана быть интересной и чуть-чуть провокационной».

Американская теннисистка Венус Уильямс.
Китайская модель и актриса Ду Цзюань.
Шотландская актриса Тильда Суинтон.
Британская дизайнер и модель Сьюзи Кейв.
Ева Герцигова.
Чешская модель Ева Герцигова.
Итальянская актриса Луиза Раньери.
Британская актриса Гвендолин Кристи.
Американская теннисистка Венус Уильямс.
Модель российского происхождения Ирина Шейк.
Актриса пуэрториканского происхождения Адрия Архонa.
Ирина Шейк.
Британская певица и автор песен FKA twigs.
Алексеева Елена
Фото:Сольве Сундсбо
22.11.2025 
Фото:Сольве Сундсбо
