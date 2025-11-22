#
Японские машины будут менять поколение в два раза реже

Toyota приняла решение обновлять поколение моделей раз в десять лет

Японская компания Toyota меняет логику обновления моделей – теперь поколение будет меняться не через пять лет, как сейчас, а через десять.

Смысл нововведения таков: сейчас самое главное в автомобилях – не в «железе», а в ПО, и ваша машина может эволюционировать, постепенно «перепрошиваясь», дополняясь новыми функциями, оптимизируясь по производительности и избавляясь от багов ранних версий. Такой гаджет на колесах сможет оставаться актуальным дольше, чем машина в традиционном понимании, считают в японской компании.

Плюсов усматривается несколько. Первый – клиентский: у модели удлинится жизненный цикл, и не будет такого, что клиент, проведя несколько лет в очереди за востребованной Тойотой, получает машину в момент, когда выходит следующая генерация.

Второй – для самой компании: оптовая цена для дилеров не будет априори снижаться к концу жизненного цикла и будет больше завязана на реальный спрос. В общем, подход прагматичный, при этом вписывающийся в «зеленую» повестку. Как думаете, получится у Тойоты конкурировать с постоянно обновляющимися «китайцами» и снова создать дизайн, не устаревающий хотя бы десятилетие?

+1