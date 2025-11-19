Новейшие Lada Iskra скоро появятся в такси: подробности
АВТОВАЗ наладил сотрудничество с таксопарками по всему модельному ряду автомобилей Lada, а итоги продаж будут подведены в конце 2025 года.
Об этом сообщил Сергей Ильинский, PR-директор компании, в ответ на запрос Autonews.ru о дате дебюта модели Iskra в московских такси.
«Мы работаем с таксистами и таксопарками напрямую, для них в дилерской сети действуют специальные скидки. Они касаются всего модельного ряда. Итоги продаж автомобилей будут подведены в конце года», – отметил он
Ранее Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Елену Герман, представителя управления по корпоративным продажам АВТОВАЗа, сообщило, что Lada Iskra должна появиться в такси Москвы в декабре 2025 или январе 2026 года. Она добавила, что модель может быть предложена в тарифе «Эконом».
Старт продаж Lada Iskra был анонсирован 20 июля 2025 года.
