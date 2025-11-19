#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Новейшие Lada Iskra скоро появятся в такси: подробности

АВТОВАЗ сообщил о сотрудничестве с таксопарками по всей линейке Lada

АВТОВАЗ наладил сотрудничество с таксопарками по всему модельному ряду автомобилей Lada, а итоги продаж будут подведены в конце 2025 года.

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Об этом сообщил Сергей Ильинский, PR-директор компании, в ответ на запрос Autonews.ru о дате дебюта модели Iskra в московских такси.

«Мы работаем с таксистами и таксопарками напрямую, для них в дилерской сети действуют специальные скидки. Они касаются всего модельного ряда. Итоги продаж автомобилей будут подведены в конце года», – отметил он
Lada Iskra
Lada Iskra
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Ранее Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Елену Герман, представителя управления по корпоративным продажам АВТОВАЗа, сообщило, что Lada Iskra должна появиться в такси Москвы в декабре 2025 или январе 2026 года. Она добавила, что модель может быть предложена в тарифе «Эконом».

Старт продаж Lada Iskra был анонсирован 20 июля 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Autonews
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 528
19.11.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв