Новейшие Lada Iskra скоро появятся в такси: подробности

АВТОВАЗ сообщил о сотрудничестве с таксопарками по всей линейке Lada

АВТОВАЗ наладил сотрудничество с таксопарками по всему модельному ряду автомобилей Lada, а итоги продаж будут подведены в конце 2025 года.

Об этом сообщил Сергей Ильинский, PR-директор компании, в ответ на запрос Autonews.ru о дате дебюта модели Iskra в московских такси.

«Мы работаем с таксистами и таксопарками напрямую, для них в дилерской сети действуют специальные скидки. Они касаются всего модельного ряда. Итоги продаж автомобилей будут подведены в конце года» , – отметил он

Lada Iskra

Ранее Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Елену Герман, представителя управления по корпоративным продажам АВТОВАЗа, сообщило, что Lada Iskra должна появиться в такси Москвы в декабре 2025 или январе 2026 года. Она добавила, что модель может быть предложена в тарифе «Эконом».

Старт продаж Lada Iskra был анонсирован 20 июля 2025 года.

