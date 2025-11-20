Сумасшедшая мощность, крутая подвеска и другие технологии — новый шикарный седан

BYD представит обновленный Yangwang U7 на автосалоне в Гуанчжоу

Компания BYD планирует продемонстрировать обновленный седан Yangwang U7 на автосалоне в Гуанчжоу.

В рамках обновления производитель увеличил общую мощность автомобиля с 960 до 1000 кВт, что соответствует диапазону в 1287-1341 л.с.

Седан все так же оснащен четырьмя синхронными электродвигателями мощностью 240, 240, 260 и 260 кВт. Гибридная версия автомобиля продолжает использовать 2-литровый двигатель BYD4H20, мощность которого составляет 200 кВт.

BYD Yangwang U7

Габаритные размеры модели не претерпели изменений и составляют 5360 мм в длину, 2000 мм в ширину, а колесная база остаётся 3200 мм. Масса также осталась неизменной – 3223 кг.

Yangwang U7 применяет LFP-аккумуляторы и активную подвеску DiSus-Z, использующую магнитную левитацию для регулировки клиренса, основанную на данных с лидара и камер, что позволяет осуществлять настройку в реальном времени.

Система помощи водителю включает три лидара, пять радаров, 13 камер и 12 ультразвуковых датчиков, объединенных на базе двух однокристальных систем Nvidia Orin-X. Электрическая версия автомобиля оснащена батареей Blade с емкостью 135,5 кВтч, обеспечивающей запас хода до 720 км и возможность быстрой зарядки.

