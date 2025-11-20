Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Сумасшедшая мощность, крутая подвеска и другие технологии — новый шикарный седан

BYD представит обновленный Yangwang U7 на автосалоне в Гуанчжоу

Компания BYD планирует продемонстрировать обновленный седан Yangwang U7 на автосалоне в Гуанчжоу.

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

В рамках обновления производитель увеличил общую мощность автомобиля с 960 до 1000 кВт, что соответствует диапазону в 1287-1341 л.с.

Седан все так же оснащен четырьмя синхронными электродвигателями мощностью 240, 240, 260 и 260 кВт. Гибридная версия автомобиля продолжает использовать 2-литровый двигатель BYD4H20, мощность которого составляет 200 кВт.

BYD Yangwang U7
BYD Yangwang U7

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Габаритные размеры модели не претерпели изменений и составляют 5360 мм в длину, 2000 мм в ширину, а колесная база остаётся 3200 мм. Масса также осталась неизменной 3223 кг.

Yangwang U7 применяет LFP-аккумуляторы и активную подвеску DiSus-Z, использующую магнитную левитацию для регулировки клиренса, основанную на данных с лидара и камер, что позволяет осуществлять настройку в реальном времени.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Система помощи водителю включает три лидара, пять радаров, 13 камер и 12 ультразвуковых датчиков, объединенных на базе двух однокристальных систем Nvidia Orin-X. Электрическая версия автомобиля оснащена батареей Blade с емкостью 135,5 кВтч, обеспечивающей запас хода до 720 км и возможность быстрой зарядки.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  CarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
Количество просмотров 528
20.11.2025 
Фото:CarNewsChina
Поделиться:
Оцените материал:
0