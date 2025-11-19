Масштабный тест Euro NCAP: какие машины получили пять звезд за безопасность

Euro NCAP провела краш-тест 23 новых моделей: результаты

Европейская организация Euro NCAP представила результаты одного из крупнейших краш-тестов 2025 года, в ходе которого была оценена безопасность 23 новых автомобилей, включая электромобили, кроссоверы, купе и семейные модели: 18 из них удостоились высшего рейтинга в пять звезд.

Оценка проводилась по четырем ключевым направлениям: защита взрослых пассажиров, защита детей, безопасность уязвимых участников дорожного движения и эффективность электронных ассистентов.

Наибольшие результаты в категории защиты взрослых (93%) показали три автомобиля: электрический кроссовер Leapmotor B10, купе Mercedes-Benz CLE и электрический SUV Hongqi EHS7, все они получили высшую отметку. Среди среднеразмерных SUV выделяются обновленный Tesla Model Y с 91% за защиту взрослых и 93% за безопасность детей, а также Kia EV5, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Audi A3, Nissan Qashqai, Subaru Solterra и Toyota bZ4X.

Среди крупных SUV рекордсменом стал Volvo EX90, получивший 92% за защиту взрослых, 93% за защиту детей и 86% за работу электронных ассистентов. Cupra Formentor также показал высокие результаты с 91% и 87% за защиту взрослых и детей соответственно, и получил 5 звезд.

Гибридный BYD Seal 6 получил 92% за защиту взрослых и достойные оценки для систем помощи водителю, что также обеспечило ему 5 звезд. Чуть ниже результат MG MGS9 PHEV, получившей такую же оценку. Электромобили Volkswagen ID.3 и Lucid Gravity тоже добились максимальных оценок.

BMW 2 Series Gran Coupe получил 4 звезды из-за более низкой оценки по защите взрослых (78%). Также по 4 звезды заработали Volkswagen Multivan, Volkswagen Caddy, Toyota Yaris Cross и Nissan Qashqai.

