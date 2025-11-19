#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Масштабный тест Euro NCAP: какие машины получили пять звезд за безопасность

Euro NCAP провела краш-тест 23 новых моделей: результаты

Европейская организация Euro NCAP представила результаты одного из крупнейших краш-тестов 2025 года, в ходе которого была оценена безопасность 23 новых автомобилей, включая электромобили, кроссоверы, купе и семейные модели: 18 из них удостоились высшего рейтинга в пять звезд.

Рекомендуем
Как дефорсаж позволит вам не платить утильсбор

Оценка проводилась по четырем ключевым направлениям: защита взрослых пассажиров, защита детей, безопасность уязвимых участников дорожного движения и эффективность электронных ассистентов.

Наибольшие результаты в категории защиты взрослых (93%) показали три автомобиля: электрический кроссовер Leapmotor B10, купе Mercedes-Benz CLE и электрический SUV Hongqi EHS7, все они получили высшую отметку. Среди среднеразмерных SUV выделяются обновленный Tesla Model Y с 91% за защиту взрослых и 93% за безопасность детей, а также Kia EV5, Skoda Elroq, Skoda Enyaq, Audi A3, Nissan Qashqai, Subaru Solterra и Toyota bZ4X.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Среди крупных SUV рекордсменом стал Volvo EX90, получивший 92% за защиту взрослых, 93% за защиту детей и 86% за работу электронных ассистентов. Cupra Formentor также показал высокие результаты с 91% и 87% за защиту взрослых и детей соответственно, и получил 5 звезд.

Гибридный BYD Seal 6 получил 92% за защиту взрослых и достойные оценки для систем помощи водителю, что также обеспечило ему 5 звезд. Чуть ниже результат MG MGS9 PHEV, получившей такую же оценку. Электромобили Volkswagen ID.3 и Lucid Gravity тоже добились максимальных оценок.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

BMW 2 Series Gran Coupe получил 4 звезды из-за более низкой оценки по защите взрослых (78%). Также по 4 звезды заработали Volkswagen Multivan, Volkswagen Caddy, Toyota Yaris Cross и Nissan Qashqai.

Ранее «За рулем» сообщал, каким премиальным европейским авто не грозит новый утильсбор.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:GoodFon
Количество просмотров 422
19.11.2025 
Фото:GoodFon
Поделиться:
Оцените материал:
0