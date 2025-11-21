Новый наследник Wrangler с 660-сильным мотором бьет рекорды

Электрический Jeep Recon готов к старту продаж с ожидаемой ценой от €80 тысяч

Долгожданный электрический внедорожник Jeep Recon, анонсированный еще в 2022 году, наконец-то выходит на финишную прямую.

Этот мощный автомобиль, задуманный как современный аналог легендарного Wrangler, обещает сохранить основные черты своего предка, но с передовой электрической начинкой. Его угловатый дизайн с фирменной решеткой и внушительными бамперами сразу выдает в нем настоящий Jeep.

Под капотом, вернее, под полом, скрывается два электродвигателя с суммарной отдачей в 660 л.с. и колоссальным крутящим моментом – 841 Н·м.

Благодаря этому Recon разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 секунды. Энергию для рывков обеспечивает 100-киловаттный аккумулятор, который на быстрой зарядке можно пополнить с 5% до 80% менее чем за полчаса. Несмотря на спортивный характер, инженеры не забыли о бездорожье: короткие свесы и возможность блокировки заднего дифференциала открывают путь на самые сложные маршруты.

Jeep Recon

В салоне царит смесь брутальности и технологичности. Комбинация приборов и центральный дисплей образуют большой цифровой экран, а за внедорожные возможности отвечает ярко-красная панель управления, напоминающая о флагманской версии Wrangler Rubicon.

В духе традиций Jeep у автомобиля легко снимаемые без инструментов двери и задние окна.

Jeep Recon

Ожидается, что первые покупатели смогут сесть за руль новинки в начале 2026 года по стартовой цене около 65 000 долларов. Для европейского рынка, куда автомобиль прибудет ориентировочно позже, осенью 2026 года, аналитики прогнозируют ценник от 80 000 евро. Таким образом, Recon поселится в премиальном сегменте электрических внедорожников.

Jeep Recon

