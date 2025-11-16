Знаменитый американский внедорожник получил легендарный V8 и подешевел

Jeep представил Wrangler Moab 392 2026 года с V8 HEMI и ценой 6,65 млн рублей

Компания Jeep официально анонсировала лимитированную версию Wrangler Moab 392, оснастив ее мощным 6,4-литровым V8 и заметно снизив цену. Этот вариант будет своего рода прощанием с этим двигателем, который уже успел стать легендой.

Jeep Wrangler Moab 392

Внедорожник получил проверенный 6,4-литровый HEMI V8, мощностью 470 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель Moab 392 представлена с 17-дюймовыми колесами, которые можно оснастить бедлоками, раздаткой Selec-Track с передаточным отношением 2,72:1, а также двухрежимной системой выхлопа и впускным устройством с водоотделителем.

Снаружи Wrangler Moab 392 отличается жестким верхом, окрашенным в цвет кузова, расширителями арок колес, черными буксировочными крюками и массивными порогами. Внутри предусмотрена отделка кожей наппа, подогрев сидений, аудиосистема Alpine Premium, а также медиасистема с 12,3-дюймовым экраном. Среди доступных опций можно выбрать мягкий верх с электроприводом, лебедку WARN и всепогодные коврики.

Jeep Wrangler Moab 392

Кроме того, все модели Wrangler 2026 года будут оснащены новой системой дверных петель, упрощающей процесс снятия дверей – одной из характерных черт этого автомобиля.

Базовая цена Wrangler Moab 392 составляет 81 990 долларов (6,65 млн рублей), включая 1995 долларов за доставку, что на 20 000 долларов меньше, чем у предыдущего Wrangler 392, который стоил 101 990 долларов. Заказ на новую модель уже открыт, а производство начнется в скором времени.

