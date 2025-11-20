Автоматизировать прием экзаменов на водительские права хотят в РФ
В новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России запланировано внедрение автоматизированного приема экзаменов на получение водительских прав.
«Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя... развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая возможность автоматизации данного процесса», – говорится в документе.
На текущий момент экзамены для водителей в России состоят из двух частей: теоретической и практической. Для наиболее популярных категорий (В, С, D) отменили традиционную «площадку», и практическая часть теперь осуществляется в городских условиях.
Президент России Владимир Путин 14 ноября одобрил стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года с перспективой до 2036 года и поручил правительству РФ разработать план действий по ее реализации в течение полугода.
