Автоматизировать прием экзаменов на водительские права хотят в РФ

В России может появиться автоматизированный прием экзаменов на права

В новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России запланировано внедрение автоматизированного приема экзаменов на получение водительских прав.

«П овышение безопасности участников дорожного движения включает в себя... развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая возможность автоматизации данного процесса» , – говорится в документе.

На текущий момент экзамены для водителей в России состоят из двух частей: теоретической и практической. Для наиболее популярных категорий (В, С, D) отменили традиционную «площадку», и практическая часть теперь осуществляется в городских условиях.

Президент России Владимир Путин 14 ноября одобрил стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года с перспективой до 2036 года и поручил правительству РФ разработать план действий по ее реализации в течение полугода.

