#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Автоматизировать прием экзаменов на водительские права хотят в РФ

В России может появиться автоматизированный прием экзаменов на права

В новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения в России запланировано внедрение автоматизированного приема экзаменов на получение водительских прав.

Рекомендуем
Какое давление в шинах должно быть на самом деле
«Повышение безопасности участников дорожного движения включает в себя... развитие системы проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, включая возможность автоматизации данного процесса», – говорится в документе.

На текущий момент экзамены для водителей в России состоят из двух частей: теоретической и практической. Для наиболее популярных категорий (В, С, D) отменили традиционную «площадку», и практическая часть теперь осуществляется в городских условиях.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Президент России Владимир Путин 14 ноября одобрил стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года с перспективой до 2036 года и поручил правительству РФ разработать план действий по ее реализации в течение полугода.

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 128
20.11.2025 
Фото:Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0