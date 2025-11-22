«Японский УАЗ»: чем грозит покупка Land Cruiser Prado

Владельцы объяснили, почему Toyota Land Cruiser Prado может разочаровать

Toyota Land Cruiser Prado по-прежнему остается одним из самых популярных рамных внедорожников на российском вторичном рынке. Однако некоторые владельцы сообщают, что легендарная репутация не всегда соответствует реальному опыту эксплуатации. Анализ отзывов о автомобиле показывает, что надежность – это основной аргумент в пользу данной модели.

«За семь лет ни одной серьезной проблемы», – отмечает один из владельцев, подчеркивая хорошие показания по проходимости и устойчивости подвески.

Тем не менее, даже положительные отклики зачастую содержат оговорки, такие как высокий расход топлива, простой интерьер и кузовные проблемы, включая раннюю коррозию.

Некоторые владельцы сравнивают Prado с «японским УАЗом»: надежным, но устаревшим по конструкции. Один из обладателей дизельной версии автомобиля называет динамику «недостаточной» для такого класса. Также вызывает вопросы управляемость, недотягивающая до современных кроссоверов.

Кроме того, отмечается, что модель привлекает угонщиков: некоторые пользователи потеряли автомобиль в течение первых двух лет владения.

Есть и более серьезные претензии. Один из владельцев сообщает, что за 45 тысяч километров ему несколько раз меняли кардан, элементы подвески, детали рулевого механизма и отделку интерьера – все по гарантии. Он столкнулся со скрипом задней двери, слабой стойкостью лакокрасочного покрытия к сколам и коррозией под хромированными элементами, признавая, что ожидал гораздо большего от автомобиля стоимостью свыше 5 млн рублей.

Обсуждая ездовые качества, владельцы упоминают о «валкой» управляемости, заметных кренах и «ватном» руле. Комфорт Prado часто сравнивают с большими внедорожниками Toyota: по словам одного из пользователей, задняя пневмоподвеска улучшает плавность хода, но модель недотягивает до уровня Land Cruiser 200.

Тем не менее, почти все владельцы признают высокую энергоемкость подвески и отличные способности по проходимости.

Некоторые пользователи отмечают, что проблемы возникают постепенно и предсказуемо, а не внезапно, что важно для поездок в отдаленные регионы. Также упоминается сравнительно низкая стоимость обслуживания и доступность запчастей.

В результате формируется двойственное мнение: Prado остается надежным рамным внедорожником, но при этом остаются вопросы в плане динамики и устойчивости к коррозии.

Владельцы сходятся в том, что модель далека от идеала и постепенно уступает более современным конкурентам, однако сохраняет репутацию автомобиля, который «едет всегда и везде».

