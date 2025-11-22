#
«Японский УАЗ»: чем грозит покупка Land Cruiser Prado

Владельцы объяснили, почему Toyota Land Cruiser Prado может разочаровать

Toyota Land Cruiser Prado по-прежнему остается одним из самых популярных рамных внедорожников на российском вторичном рынке. Однако некоторые владельцы сообщают, что легендарная репутация не всегда соответствует реальному опыту эксплуатации. Анализ отзывов о автомобиле показывает, что надежность – это основной аргумент в пользу данной модели.

«За семь лет ни одной серьезной проблемы», – отмечает один из владельцев, подчеркивая хорошие показания по проходимости и устойчивости подвески.

Тем не менее, даже положительные отклики зачастую содержат оговорки, такие как высокий расход топлива, простой интерьер и кузовные проблемы, включая раннюю коррозию.

Некоторые владельцы сравнивают Prado с «японским УАЗом»: надежным, но устаревшим по конструкции. Один из обладателей дизельной версии автомобиля называет динамику «недостаточной» для такого класса. Также вызывает вопросы управляемость, недотягивающая до современных кроссоверов.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Кроме того, отмечается, что модель привлекает угонщиков: некоторые пользователи потеряли автомобиль в течение первых двух лет владения.

Есть и более серьезные претензии. Один из владельцев сообщает, что за 45 тысяч километров ему несколько раз меняли кардан, элементы подвески, детали рулевого механизма и отделку интерьера – все по гарантии. Он столкнулся со скрипом задней двери, слабой стойкостью лакокрасочного покрытия к сколам и коррозией под хромированными элементами, признавая, что ожидал гораздо большего от автомобиля стоимостью свыше 5 млн рублей.

Обсуждая ездовые качества, владельцы упоминают о «валкой» управляемости, заметных кренах и «ватном» руле. Комфорт Prado часто сравнивают с большими внедорожниками Toyota: по словам одного из пользователей, задняя пневмоподвеска улучшает плавность хода, но модель недотягивает до уровня Land Cruiser 200.

Тем не менее, почти все владельцы признают высокую энергоемкость подвески и отличные способности по проходимости.

Некоторые пользователи отмечают, что проблемы возникают постепенно и предсказуемо, а не внезапно, что важно для поездок в отдаленные регионы. Также упоминается сравнительно низкая стоимость обслуживания и доступность запчастей.

В результате формируется двойственное мнение: Prado остается надежным рамным внедорожником, но при этом остаются вопросы в плане динамики и устойчивости к коррозии.

Владельцы сходятся в том, что модель далека от идеала и постепенно уступает более современным конкурентам, однако сохраняет репутацию автомобиля, который «едет всегда и везде».

Ранее «За рулем» сообщал, что ввоз новых легковушек в Россию резко упал.

