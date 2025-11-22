#
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Новая технология турбулентного литья дисков...
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи...
Интерьер Toyota Wildlander
23 ноября
Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей
GAC Toyota представила гибридный кроссовер...

Как выбрать машину: важные нюансы

Бережной: при выборе авто стоит ориентироваться на выгоду и надежность

Приобретение автомобиля – это одно из самых значимых финансовых решений для современного человека.

4 приметы, что шины скоро вас серьезно подведут

Этот шаг может помочь решить множество повседневных задач, но он также может оказать влияние на эмоциональное состояние и бюджет, а иногда и привести к неожиданным проблемам.

Поэтому перед покупкой крайне важно четко определить, для чего именно нужен автомобиль. Как отметил консультант по управлению и директор по организационному развитию ООО «Вместе.ПРО» Данил Бережной, при рациональном выборе следует сосредоточиться на двух основных критериях: выгоде и надежности.

«Понятие надежности автомобиля складывается из двух основных аспектов. Первый – техническая исправность и предсказуемость. Надежный автомобиль должен позволять передвигаться без необходимости крупных вложений в его ремонт на протяжении 3–5 лет», – отметил Данил Бережной.

Чтобы быть уверенным в этом, важно изучить историю конкретного автомобиля: как он использовался и как регулярно проводилось его обслуживание. Наличие достоверной сервисной карты становится серьезным аргументом в пользу покупки.

Второй аспект надежности – финансовый. Он касается способности автомобиля сохранять свою стоимость со временем. Самыми надежными считаются автомобили, ценность которых можно предсказать так же точно, как и расходы на их обслуживание. Высоколиквидные автомобили всегда пользуются стабильным спросом на вторичном рынке, что защищает их владельцев от резкого падения цен.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Выгода от покупки также требует внимательного рассмотрения, и ее можно разбить на два типа. Первый – сиюминутная, тактическая выгода, которая заключается в том, что за определенную сумму покупатель может приобрести автомобиль с лучшей комплектацией или более высоким классом, чем он мог бы позволить себе у официального дилера. Второй тип – стратегическая выгода, которая проявляется в процессе эксплуатации. Она связана с низкими затратами на владение, такими как малый расход топлива и низкие расходы на техническое обслуживание, отметил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России возник серьезный дефицит китайских автомобилей.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Известия
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
22.11.2025 
Фото:Unsplash
