#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Новая технология турбулентного литья дисков...
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи...
Интерьер Toyota Wildlander
23 ноября
Представлена интересная модификация нового Toyota RAV4 дешевле 2 млн рублей
GAC Toyota представила гибридный кроссовер...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новые штрафы и ужесточение старых: что ждет российских водителей

В ближайшее время в России произойдут значительные изменения в правилах дорожного движения, а также увеличатся размеры штрафов для водителей. Власти разрабатывают обширный пакет поправок, который затронет множество автомобилистов.

Niva Travel с новым мотором — как разгоняется и какой расход?

Недавно АВТОВАЗ назвал цену обновленного внедорожника Niva Travel с новым двигателем 1.8, а «За рулем» уже успел провести тест-драйв такой машины.

Рекомендуем
4 приметы, что шины скоро вас серьезно подведут

Китай меняет правила экспорта машин: чем это обернется для россиян

Министерство торговли Китая совместно с министерством промышленности и главным таможенным управлением страны с 1 января 2026 года вводят новые ограничения на экспорт автомобилей. Эти меры должны помочь прекратить оформление новых автомобилей как подержанных для возврата НДС и улучшения внутренних продаж. О последствиях нововведения рассказали эксперты.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков

Южнокорейская компания Hyundai, которая покинула российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России 10 товарных знаков. В их числе значатся товарные знаки автомобилей Hyundai Solati, Atos и Porter, которые зарегистрированы по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, охватывающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы.

Ввоз новых легковушек в Россию резко упал

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

За первые 10 месяцев 2025 года в Россию было ввезено 290 тысяч новых легковых автомобилей, что на 64% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он назвал основные факторы, способствующие снижению объемов импорта.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 46
23.11.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0