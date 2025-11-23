Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
Новые штрафы и ужесточение старых: что ждет российских водителей
В ближайшее время в России произойдут значительные изменения в правилах дорожного движения, а также увеличатся размеры штрафов для водителей. Власти разрабатывают обширный пакет поправок, который затронет множество автомобилистов.
Niva Travel с новым мотором — как разгоняется и какой расход?
Недавно АВТОВАЗ назвал цену обновленного внедорожника Niva Travel с новым двигателем 1.8, а «За рулем» уже успел провести тест-драйв такой машины.
Китай меняет правила экспорта машин: чем это обернется для россиян
Министерство торговли Китая совместно с министерством промышленности и главным таможенным управлением страны с 1 января 2026 года вводят новые ограничения на экспорт автомобилей. Эти меры должны помочь прекратить оформление новых автомобилей как подержанных для возврата НДС и улучшения внутренних продаж. О последствиях нововведения рассказали эксперты.
Ушедший из России автогигант зарегистрировал 10 товарных знаков
Южнокорейская компания Hyundai, которая покинула российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в России 10 товарных знаков. В их числе значатся товарные знаки автомобилей Hyundai Solati, Atos и Porter, которые зарегистрированы по 12-му классу международной классификации товаров и услуг, охватывающему грузовые и пассажирские автомобили, фургоны и автобусы.
Ввоз новых легковушек в Россию резко упал
За первые 10 месяцев 2025 года в Россию было ввезено 290 тысяч новых легковых автомобилей, что на 64% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он назвал основные факторы, способствующие снижению объемов импорта.
Какое масло заливать зимой?
А летом?
Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.