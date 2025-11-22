#
Самый надежный внедорожник в мире появился на российском рынке

Внедорожник Toyota Sequoia можно купить в России по цене от 10 млн рублей

В России налажены «альтернативные» поставки нового внедорожника Toyota Sequoia последнего поколения, который за границей неоднократно получал титул самого надежного автомобиля. Цены на эту модель, согласно данным из одного из сайтов объявлений, в ноябре начинаются от 10 миллионов рублей.

Toyota Sequoia
Toyota Sequoia

Наиболее выгодно заказывать новый внедорожник с Дальнего Востока. Во Владивостоке за сумму от 10 миллионов рублей можно приобрести авто в комплектации SR5, которая включает кожаный салон, люк в крыше, акустическую систему из 8 динамиков, цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с крупным сенсорным экраном и совместимость с Apple CarPlay/Android Auto и многие другие опции.

Следующее по стоимости предложение – на миллион дороже. В Москве за 10 990 000 рублей можно купить автомобиль в комплектации Limited, который уже готов к регистрации и имеет все необходимые документы. Этот вариант предлагает широкий набор функций, включая светодиодную оптику, «зимний пакет» с подогревами сидений, адаптивный круиз-контроль с системой контроля «мертвых зон», камеру кругового обзора и другие удобства.

Интерьер Toyota Sequoia
Еще одна версия внедорожника TRD Pro предлагается за 11 500 000 рублей во Владивостоке, а в Красноярске его цена составляет 12 100 000 рублей. В Москве за TRD Pro просят 12 500 000 рублей. Также доступны версии Capstone, начиная от 12 990 000 рублей, которые отличаются большими 22-дюймовыми колесами и богатой отделкой.

Все предлагаемые Toyota Sequoia оборудованы одинаковым двигателем, представляющим собой гибридную установку i-Force Max, состоящую из 3,5-литрового бензинового V6 с двойным турбонаддувом и электромотора. В сумме они дают 437 лошадиных сил и 790 Нм крутящего момента. Трансмиссия – десятиступенчатый автомат, привод – полный.

0