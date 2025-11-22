Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Компания Dacia представила модернизированную линейку двигателей для модели Duster, заменив старые агрегаты на более мощные версии.
Базовый мотор Eco-G 120 теперь выдает 120 л.с., увеличившись со 100 л.с., при этом механическая коробка передач осталась без изменений. Начальная цена версии Essential снижена до 27 200 евро (примерно 2,57 млн рублей).
Версия Mild-hybrid, оснащенная трёхцилиндровым 1,2-литровым двигателем, также получила апгрейд, увеличив мощность до 140 л.с. (плюс 10 л.с.) за 30 000 евро (2,83 млн рублей).
Для клиентов, желающих полный привод, предложена новая модель Hybrid-G 150 4x4, работающая на бензине и LPG. Ее мощность составляет 150 л.с., а цена снижена до 35 900 евро, что ниже прежних 37 050 евро.
Также в линейку добавлен гибрид Hybrid 155 на базе 1,8-литрового ДВС, предлагающий 155 л.с. по цене 31 500 евро (около 3 млн рублей).
