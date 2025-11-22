#
>
Интерьер BAIC BJ60
22 ноября
Рама, тяговитый дизель, полный привод — новый внедорожник известной марки
BAIC пополнил модельный ряд на российском рынке...
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
22 ноября
В ритме дороги: что слушают в машине российские дети
По утрам в машине ребята слушают веселую...
Интерьер Dacia Duster
22 ноября
Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел
Dacia представила новые силовые установки для...

Популярный Duster получил новые мощные моторы и подешевел

Dacia представила новые силовые установки для Duster с увеличенной мощностью

Компания Dacia представила модернизированную линейку двигателей для модели Duster, заменив старые агрегаты на более мощные версии.

Dacia Duster
Dacia Duster

4 приметы, что шины скоро вас серьезно подведут

Базовый мотор Eco-G 120 теперь выдает 120 л.с., увеличившись со 100 л.с., при этом механическая коробка передач осталась без изменений. Начальная цена версии Essential снижена до 27 200 евро (примерно 2,57 млн рублей).

Версия Mild-hybrid, оснащенная трёхцилиндровым 1,2-литровым двигателем, также получила апгрейд, увеличив мощность до 140 л.с. (плюс 10 л.с.) за 30 000 евро (2,83 млн рублей).

Интерьер Dacia Duster
Интерьер Dacia Duster
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Для клиентов, желающих полный привод, предложена новая модель Hybrid-G 150 4x4, работающая на бензине и LPG. Ее мощность составляет 150 л.с., а цена снижена до 35 900 евро, что ниже прежних 37 050 евро.

Также в линейку добавлен гибрид Hybrid 155 на базе 1,8-литрового ДВС, предлагающий 155 л.с. по цене 31 500 евро (около 3 млн рублей).

Источник:  SpeedMe
Лежнин Роман
Фото:Dacia
22.11.2025 
Фото:Dacia
Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+30