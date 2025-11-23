#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названо весомое преимущество сдачи экзамена на права искусственному интеллекту
23 ноября
Названо весомое преимущество сдачи экзамена на права искусственному интеллекту
Эксперт Лигачёв: сдача экзамена на права ИИ...
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
23 ноября
Немецкие автомобили теперь будут ездить на колесах из вторсырья
Новая технология турбулентного литья дисков...
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
23 ноября
Веста с бесключевым доступом — как работает и когда пойдет в продажу?
«За рулем» рассказал, когда начнутся продажи...

Hyundai представил концепт нового брутального внедорожника

Hyundai анонсировала внедорожный концепт Crater Concept, премьера 20 ноября

Hyundai представил внешний вид своего нового внедорожного концепта Crater Concept, который будет продемонстрирован 20 ноября на AutoMobility LA 2025 в Лос-Анджелесе.

Рекомендуем
4 приметы, что шины скоро вас серьезно подведут

Этот компактный SUV будущего обещает быть максимально брутальным, сочетая мощь, прочность и отличную проходимость.

На тизерах можно заметить увеличенный дорожный просвет, широкие внедорожные покрышки, массивные бамперы и развитую светодиодную оптику с дополнительными LED-модулями на крыше.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Технические характеристики модели пока остаются под завесой тайны, но известно, что Crater Concept был разработан в Техническом центре Hyundai America в Калифорнии и продемонстрирует философию линейки XRT.

Hyundai Crater Concept
Hyundai Crater Concept
Hyundai Crater Concept
Hyundai Crater Concept
Hyundai Crater Concept
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 10
23.11.2025 
Фото:Carscoops
Поделиться:
Оцените материал:
0