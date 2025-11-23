Hyundai представил концепт нового брутального внедорожника
Hyundai представил внешний вид своего нового внедорожного концепта Crater Concept, который будет продемонстрирован 20 ноября на AutoMobility LA 2025 в Лос-Анджелесе.
Этот компактный SUV будущего обещает быть максимально брутальным, сочетая мощь, прочность и отличную проходимость.
На тизерах можно заметить увеличенный дорожный просвет, широкие внедорожные покрышки, массивные бамперы и развитую светодиодную оптику с дополнительными LED-модулями на крыше.
Технические характеристики модели пока остаются под завесой тайны, но известно, что Crater Concept был разработан в Техническом центре Hyundai America в Калифорнии и продемонстрирует философию линейки XRT.
