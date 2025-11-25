Лада или Китай: какие машины берут в разных городах РФ

Олег Мосеев: Lada не является доминирующим брендом в городах-миллионниках

Эксперт Олег Мосеев на основе данных «Автостат Инфо» показал, автомобили каких марок заняли в октябре первые пять мест по продажам в крупнейших по населению городах РФ.

Получилось, что в шести из них на первом месте оказался Haval – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде. И в двух городах на первое место вышла Lada – в Красноярске и Челябинске.

Кроме этих двух брендов, в топ-5 различных городов оказались Geely, Chery, Belgee, Toyota, Tenet, Solaris, Changan и Jetour.

Эксперт отмечает, что Lada не является доминирующим брендом в миллионниках. Объясняется это тем, что основное количество потребителей бренда – по-прежнему люди, проживающие в регионах за пределами крупных городов.

При этом в московском топ-5 вообще не оказалось ни Tenet, ни Chery. А официально не представленная в РФ Toyota вошла в пятерку брендов-бестселлеров в двух крупнейших городах РФ – Красноярске и Новосибирске.

