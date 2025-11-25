Юрист дала советы, как при покупке машины не нарваться на мошенников

Алла Георгиева: Покупка авто у пожилого человека требует особой бдительности

Вслед за продажей квартир и на авторынке участились случаи мошеннических схем с участием пожилых людей. Как сообщал Телеграм-канал Baza, подобные инциденты уже фиксировались в Москве и Подмосковье.

Поэтому юрист Алла Георгиева рекомендует выстраивать общение напрямую с пенсионером, активно задавая вопросы о причинах продажи и истории машины. Такой диалог помогает понять истинные мотивы сделки.

«Чем больше диалога, тем лучше можно понять истинные мотивы продажи», – пояснила она.

Эксперт обращает внимание, что даже справка от врача о дееспособности продавца не становится полной гарантией, ведь медик не всегда может определить, является ли человек излишне внушаемым.

Для дополнительной безопасности юрист советует по возможности связаться с родственниками пожилого человека и проинформировать их о планируемой покупке. В будущем, по аналогии с недвижимостью, может стать практикой привлечение эксперта, который официально зафиксирует, что продавец полностью осознает последствия сделки.

Это будет дополнительным сдерживающим фактором.

Эксперт отметила, что целенаправленное введение пожилых продавцов в заблуждение, ранее нехарактерное для авторынка, теперь, судя по всему, становится новой печальной практикой.

