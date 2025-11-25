#
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
Юрист дала советы, как при покупке машины не нарваться на мошенников

Алла Георгиева: Покупка авто у пожилого человека требует особой бдительности

Вслед за продажей квартир и на авторынке участились случаи мошеннических схем с участием пожилых людей. Как сообщал Телеграм-канал Baza, подобные инциденты уже фиксировались в Москве и Подмосковье.

Поэтому юрист Алла Георгиева рекомендует выстраивать общение напрямую с пенсионером, активно задавая вопросы о причинах продажи и истории машины. Такой диалог помогает понять истинные мотивы сделки.

«Чем больше диалога, тем лучше можно понять истинные мотивы продажи», – пояснила она.

Эксперт обращает внимание, что даже справка от врача о дееспособности продавца не становится полной гарантией, ведь медик не всегда может определить, является ли человек излишне внушаемым.

Для дополнительной безопасности юрист советует по возможности связаться с родственниками пожилого человека и проинформировать их о планируемой покупке. В будущем, по аналогии с недвижимостью, может стать практикой привлечение эксперта, который официально зафиксирует, что продавец полностью осознает последствия сделки.

Это будет дополнительным сдерживающим фактором.

Эксперт отметила, что целенаправленное введение пожилых продавцов в заблуждение, ранее нехарактерное для авторынка, теперь, судя по всему, становится новой печальной практикой.

Источник:  Москва 24
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
0