Легендарная модель Skoda получила вторую жизнь

Состоялась премьера нового седана Skoda 100

Дизайнеры Skoda Auto представили концептуальную модель, в которой классический Skoda 100, выпускавшийся с 1969 по 1977 годы, представлен в современном стиле бренда Modern Solid.

Skoda 100

Эта модель, ставшая первой серийной Skoda с миллионным тиражом, получила новую архитектуру кузова, сохраняя при этом узнаваемые пропорции оригинала.

Мартин Паклт, главный дизайнер проекта, отметил, что основная цель заключалась не в создании ретроверсии, а в современном осмыслении образа и пропорций. Концепт сохраняет классическую четырехдверную форму седана с плавными линиями и элегантной геометрией. При этом в современную версию интегрированы детали, напоминающие об оригинале: оформление четырех фар, рельефный капот с логотипом Skoda, а также световые полосы спереди и сзади.

Skoda 100

Интересным решением стало отсутствие заднего окна, что позволило внедрить систему подачи свежего воздуха для охлаждения компонентов и придерживаться заднемоторного расположения.

Skoda 100

Технический концепт включает заднеприводную компоновку, короткий передний свес и два отделения для багажа: основное – спереди и дополнительное – над задним моторным отсеком.

Концепт был создан с акцентом на современные реалии, поэтому он ориентирован на электрическую силовую установку. Однако о будущем серийном производстве этого концепта пока речи не идет.

