Расходы россиян на новые автомобили подскочили в октябре

Траты россиян на покупку новых машин выросли на 40%

В октябре расходы россиян на покупку новых легковых автомобилей достигли рекордного значения в 568 млрд рублей. Это на 38,6% превышает сентябрьский уровень и на 4,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, согласно исследованию, проведенному «Газпромбанк Автолизинг» и аналитическим агентством «Автостат».

Средняя стоимость новой машины в октябре составила 1,3 млн рублей, что на 10,5% выше, чем годом ранее. В сентябре этот показатель составлял 1,18 млн рублей.

Наибольшая доля октябрьских расходов пришлась на китайские автомобили, на которые было потрачено 290,9 млрд рублей, что на 36,9% больше по сравнению с сентябрем. Европейские марки также показали положительную динамику с расходами в 78,1 млрд рублей, увеличившись на 34%.

Наибольшее увеличение затрат наблюдалось на машины других брендов: на американские автомобили расходы выросли на 44,6%, до 7,2 млрд рублей, на российские – на 51,6%, до 98 млрд, а на корейские – на 60,3%, до 20 млрд рублей.

Китайский автопром продолжает занимать ведущие позиции на российском рынке. В октябре на автомобили, произведенные в Китае, пришлось 51,2% всех продаж новых машин. Второе место по доле занимает европейский автопром с 13,7%, а японские марки находятся на третьем месте с 7,7%.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

