#
МолнияГуанчжоу 2025Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
26 ноября
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
27 ноября в России в широкий прокат выходит...
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
26 ноября
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
C 2 января 2026 года в Москве изменится...
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
26 ноября
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
В Госдуме предложили не запрещать штрафы с...

Расходы россиян на новые автомобили подскочили в октябре

Траты россиян на покупку новых машин выросли на 40%

В октябре расходы россиян на покупку новых легковых автомобилей достигли рекордного значения в 568 млрд рублей. Это на 38,6% превышает сентябрьский уровень и на 4,7% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года, согласно исследованию, проведенному «Газпромбанк Автолизинг» и аналитическим агентством «Автостат».

Рекомендуем
Надежный автомобиль за полмиллиона — 4 проверенных варианта

Средняя стоимость новой машины в октябре составила 1,3 млн рублей, что на 10,5% выше, чем годом ранее. В сентябре этот показатель составлял 1,18 млн рублей.

Наибольшая доля октябрьских расходов пришлась на китайские автомобили, на которые было потрачено 290,9 млрд рублей, что на 36,9% больше по сравнению с сентябрем. Европейские марки также показали положительную динамику с расходами в 78,1 млрд рублей, увеличившись на 34%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Наибольшее увеличение затрат наблюдалось на машины других брендов: на американские автомобили расходы выросли на 44,6%, до 7,2 млрд рублей, на российские – на 51,6%, до 98 млрд, а на корейские – на 60,3%, до 20 млрд рублей.

Китайский автопром продолжает занимать ведущие позиции на российском рынке. В октябре на автомобили, произведенные в Китае, пришлось 51,2% всех продаж новых машин. Второе место по доле занимает европейский автопром с 13,7%, а японские марки находятся на третьем месте с 7,7%.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  ТАСС
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 27
26.11.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0