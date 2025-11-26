#
26 ноября
Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
27 ноября в России в широкий прокат выходит...
26 ноября
Как изменится стоимость поездки в общественном транспорте в следующем году?
C 2 января 2026 года в Москве изменится...
26 ноября
В России передумали вводить отмену штрафов с «неправильных» дорожных комплексов
В Госдуме предложили не запрещать штрафы с...

Теплая зимняя комедия о семье и поддержке: прошла премьера фильма «По-братски»

В Москве состоялась торжественная премьера комедии «По-братски»

21 ноября в главном кинотеатре страны – Киноцентре «Октябрь» – состоялась премьера комедии «По-братски». На красной дорожке собрались звезды российского кино, продюсеры и медийные персоны.

Первым зрителям фильм представили создатели картины — продюсеры и режиссеры Оксана Лахно и Филипп Абрютин, а также актеры Варвара Щербакова, Денис Бузин, Ирина Темичева, Илья Коробко, Сергей Баталов, Владимир Селиванов, Никита Паршин, Яков Гущин.

Событием вечера, помимо кинопоказа, стало вручение призов Международного кинофестиваля «Северный характер», на котором фильм «По-братски» отметили за лучший актерский ансамбль.

Особую атмосферу праздника создало выступление популярной группы «Интонация», которая исполнила перед кинопоказом всенародно любимые хиты.

Гостями премьеры стали многочисленные звезды и коллеги по цеху, которые поддержали создателей и актерский состав фильма. После показа в фойе кинотеатра продолжилось неформальное общение, где гости делали фотографии с актерами, брали автографы и делились впечатлениями от картины.

Комедия «По-братски» выйдет в широкий прокат по всей России 27 ноября 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба
26.11.2025 
Фото:пресс-служба
0