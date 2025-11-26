Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября

27 ноября в России в широкий прокат выходит фильм «По-братски»

27 ноября в широкий прокат выходит российская комедия «По-братски». Это фильм о семье, поддержке и неожиданных поворотах, которые меняют отношения между людьми.

Режиссерами фильма выступили Оксана Лахно и Филипп Абрютин. По словам создателей, им хотелось сделать историю живой и искренней, с забавными ситуациями, неожиданными поворотами и моментами, когда герои открывают что-то важное о себе и друг друге.

Согласно описанию фильма, два героя решили развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный город Нежногорье, где их когда-то поженили. На выручку паре приходит соседская семья, так главные герои попадают в приключение.

Главные роли исполнили: Варвара Щербакова, Денис Бузин, Илья Коробко, Ирина Темичева, Сергей Баталов, Анна Ардова, Владимир Селиванов и другие.

Особое внимание создатели уделили дебюту Варвары Щербаковой, которую называют настоящим открытием фильма.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый кроссовер Tenet T7 стал доступнее на 50 000 рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте