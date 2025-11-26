Добрая зимняя комедия: смотрите роуд-муви «По-братски» в кино с 27 ноября
27 ноября в широкий прокат выходит российская комедия «По-братски». Это фильм о семье, поддержке и неожиданных поворотах, которые меняют отношения между людьми.
Режиссерами фильма выступили Оксана Лахно и Филипп Абрютин. По словам создателей, им хотелось сделать историю живой и искренней, с забавными ситуациями, неожиданными поворотами и моментами, когда герои открывают что-то важное о себе и друг друге.
Согласно описанию фильма, два героя решили развестись. Из-за бюрократических проблем им необходимо отправиться в путешествие в далекий северный город Нежногорье, где их когда-то поженили. На выручку паре приходит соседская семья, так главные герои попадают в приключение.
Главные роли исполнили: Варвара Щербакова, Денис Бузин, Илья Коробко, Ирина Темичева, Сергей Баталов, Анна Ардова, Владимир Селиванов и другие.
Особое внимание создатели уделили дебюту Варвары Щербаковой, которую называют настоящим открытием фильма.
