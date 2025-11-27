Спрос на эти автомобили резко вырос в России: самые популярные модели

«Автостат»: продажи пикапов с пробегом в России увеличились на 12%

В октябре 2025 года россияне приобрели 3732 подержанных пикапа, что на 12% больше по сравнению с таким же месяцем в 2024 году.

Лидером в марочном рейтинге этого сегмента на вторичном рынке выступила японская компания Toyota, чьи пикапы были проданы тиражом в 897 единиц, что составляет 24% от общего объема продаж.

Более 18% всех купленных пикапов в октябре принадлежит японскому бренду Mitsubishi (686 шт.), а на третьем месте оказался российский УАЗ с тиражом 399 штук, что эквивалентно доле в 11%. Таким образом, эти три марки составили более половины (53%) всего вторичного рынка пикапов.

Самым популярным пикапом с пробегом в России остается Toyota Hilux, который в октябре приобрели в количестве 793 экземпляров. Второе место заняло Mitsubishi L200 с 684 проданными авто, а третье – УАЗ Пикап с 399 экземплярами.

За 10 месяцев 2025 года в стране было куплено почти 29 тысяч подержанных пикапов, что на 4% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

