Мотор 2 л, МКП и передний привод — идеальное сочетание для знакомого «японца»

Эксперт «За рулем» рассказал, какой мотор лучше у подержанного Nissan Qashqai

Эксперт «За рулем» рассказал про самые выносливые субкомпактные кроссоверы, среди которых нашлось место и Nissan Qashqai.

Речь идет о модели второго поколения до рестайлинга, которые выпускались до 2019 года. Это практичные кроссоверы длиной 4,38 метра с дорожным просветом в 200 мм и вместительным багажником на 430 литров. Средняя цена на 8-летние экземпляры с пробегом около 120 тыс. км сегодня около 1,59 млн рублей.

85% автомобилей оснащены вариатором, а каждый пятый имеет турбированный мотор 1,2 литра. Именно это сочетание эксперт называет наихудшим. Небольшой турбомотор не всегда демонстрирует запас прочности даже до 200 тыс. километров. При этом оценить истинное состояние вариатора при покупке бывшего в употреблении автомобиля крайне сложная задача. Хотя производитель заявляет ресурс таких коробок на уровне 200 тыс. км, их реальное состояние остается лотереей для покупателя.

Для тех, кто ищет надежного и неприхотливого помощника на вторичном рынке, оптимальным выбором станет Qashqai с простым 2,0-литровым двигателем и классической механикой.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Двухлитровый атмосферник здесь с прямым впрыском: после 150 тысяч км он требует раскоксовки, общая же прочистка нужна еще раньше, и обычный АИ-95 для него – не самое подходящее топливо. Тем не менее, это – лучший выбор, а минимальные риски обеспечивает только механическая коробка передач и передний привод. Этот дуэт способен на 250 тысяч км.

Почему подержанный Qashqai так дорог? Подробнее об этом, а также о других надежных кроссоверах можно прочитать в материале: «7 кроссоверов, которые можно смело брать даже у третьего владельца».

