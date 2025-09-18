Nissan Qashqai 2011 года почти без пробега продают в РФ: сколько за него просят?

Nissan Qashqai 2011 года с пробегом 4560 км продают в Москве за 1,4 млн рублей

В Москве в продаже обнаружен автомобиль, который был выпущен много лет назад, но сохранился в идеальном заводском состоянии.

Это Nissan Qashqai 2011 года, который проехал всего 4,5 тысячи километров за 14 лет. Все это время он провел в подземном паркинге.

Кроссовер окрашен в светло-бежевый металлик и, судя по VIN-коду, был привезен из Великобритании, где его производили на заводе в Сандерленде. С технической стороны здесь простая конфигурация: 114-сильный атмосферный двигатель, механическая коробка передач и передний привод.

Nissan Qashqai

Комплектация включает климат-контроль, подогрев сидений, кожаный салон, мультируль, магнитолу и электрические стеклоподъемники на всех дверях, а также омыватель фар.

Nissan Qashqai

Единственное замечание касается небольшого ДТП, в котором пострадал передний бампер. Однако состояние бамперов, как переднего, так и заднего, на фотографиях выглядит идеальным.

Стоимость этого автомобиля составляет 1 390 000 рублей, что можно считать разумной ценой, и есть возможность торга, поскольку автомобиль уже не на гарантии, хотя и выглядит как новый.