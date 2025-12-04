Эти машины на вторичке подорожают сильнее всего из-за нового утильсбора
С вступлением в силу нового утилизационного сбора с 1 декабря ожидается рост цен на автомобили, включая те, что находятся на вторичном рынке.
Сергей Целиков, руководитель аналитического агентства «Автостат», отметил, что это коснется автомобилей с пробегом, которые импортируются в Россию.
По его словам, доля таких машин на вторичном рынке составляет всего около 7,5%. Оставшаяся часть – это внутренние перепродажи. Тем не менее, новые ставки утильсбора окажут локальное влияние на цены в некоторых сегментах.
Целиков также отметил, что сильнее всего могут вырасти цены на свежие премиум-иномарки возрастом от трех до пяти лет, так как более 90% из них имеют мощность свыше 160 л.с.
В массовом сегменте также много автомобилей мощнее 160 л.с., в основном это кроссоверы категорий SUV C и SUV D. Ожидается, что их цены подрастут на 10–20%.
Эксперт добавил, что около 70% автомобилей на вторичном рынке России старше десяти лет и стоят менее 1 миллиона рублей. По его мнению, подорожание затронет и этот сегмент, но в меньшей степени. В этом сегменте решающим будут не изменения утильсбора, а общая инфляция и спрос покупателей, пояснил специалист.
