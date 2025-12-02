Кузова этих машин начали варить и красить в РФ

Электромобили и гибриды Evolute начали собирать со сваркой и окраской

Автозавод «Моторинвест» в Липецкой области запустил производственные линии сварки и окраски кузовов.

До этого электромобили и гибриды Evolute собирались из китайских машинокомплектов с готовыми кузовами, теперь же степень локализации повысится, сборка станет мелкоузловой, со сваркой и окраской кузова – это предписывает СПИК 2, заключенный предприятием с Минпромторгом. Отметим, что по штамповке информации пока нет. Стоит вспомнить также, что помимо Evolute «Моторинвест» собирает китайские гибриды Voyah.

Что касается Evolute, то за счет изменившихся циклов объемы производства копий Dongfeng можно увеличить, говорят на заводе.

Кроме того, можно внедрить больше локальных комплектующих и лучше адаптировать машины к российским условиям. Как сообщает пресс-служба, к данному моменту на «Моторинвесте» завершен монтаж сварочного оборудования, проведены пусконаладочные работы и обучение персонала. Технология тоже уже отработана: в ходе подготовки сделали более 20 тестовых кузовов, которые прошли проверку геометрии, прочности швов и соответствия стандартам.

