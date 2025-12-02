#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
20 декабря
О каких проблемах говорит вибрация в авто: ответ эксперта
Автоэксперт Ракитин: проблемы с колесами могут...
BMW iX3
20 декабря
Новое лицо BMW: раскрыты секреты iX1 в стиле Neue Klasse
Электрический компактный кроссовер BMW iX3...
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
20 декабря
Что делать, если второй участник ДТП пытается скрыться?
Андрей Чубов: Правильная фиксация ДТП позволит...

Кузова этих машин начали варить и красить в РФ

Электромобили и гибриды Evolute начали собирать со сваркой и окраской

Автозавод «Моторинвест» в Липецкой области запустил производственные линии сварки и окраски кузовов.

Рекомендуем
Самый дешевый гибридный кроссовер в РФ: как он едет? Каков расход?

До этого электромобили и гибриды Evolute собирались из китайских машинокомплектов с готовыми кузовами, теперь же степень локализации повысится, сборка станет мелкоузловой, со сваркой и окраской кузова – это предписывает СПИК 2, заключенный предприятием с Минпромторгом. Отметим, что по штамповке информации пока нет. Стоит вспомнить также, что помимо Evolute «Моторинвест» собирает китайские гибриды Voyah.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Что касается Evolute, то за счет изменившихся циклов объемы производства копий Dongfeng можно увеличить, говорят на заводе.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Кроме того, можно внедрить больше локальных комплектующих и лучше адаптировать машины к российским условиям. Как сообщает пресс-служба, к данному моменту на «Моторинвесте» завершен монтаж сварочного оборудования, проведены пусконаладочные работы и обучение персонала. Технология тоже уже отработана: в ходе подготовки сделали более 20 тестовых кузовов, которые прошли проверку геометрии, прочности швов и соответствия стандартам.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Моторинвест
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Фото:Моторинвест
Количество просмотров 516
02.12.2025 
Фото:Моторинвест
Поделиться:
Оцените материал:
0