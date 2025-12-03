#
Тысячи кроссоверов популярной китайской марки отзывают в РФ

Chery отзовет в России 2,6 тысячи Omoda C7 из-за подушек безопасности

Росстандарт объявил о начале кампании по отзыву кроссоверов Omoda C7, произведенных АО «Чери Автомобили Рус». Большинство автомобилей, которые подлежат отзыву, еще доступны на складах и не были проданы. В общей сложности под отзыв попадают 2577 кроссоверов, из которых лишь 672 экземпляра были реализованы с апреля по август текущего года.

Основной причиной отзыва является риск нештатного отсоединения пластиковой накладки рулевого колеса от корпуса фронтальной подушки безопасности. Это потенциально может привести к неправильному срабатыванию эйрбега, что создает угрозу травмирования водителя и пассажиров.

Все автомобили в рамках этой кампании получат замену пластиковых накладок рулевого колеса вместе с фронтальной подушкой безопасности, согласно сообщению Росстандарта.

Как сообщили «За рулем» в пресс-службе Omoda, бренд, действуя на опережение, по собственной инициативе запустил превентивную кампанию по замене пластиковой накладки рулевого колеса в сборе с фронтальной подушкой безопасности водителя на кроссоверах C7. Уведомление об этом было сразу же направлено в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«На сегодняшний день работы по замене пластиковой накладки рулевого колеса на кроссоверах Omoda C7 уже выполнены на 97,1% автомобилей, попавших под превентивную кампанию», —добавили в пресс-службе Omoda.
Omoda C7
Omoda C7

Omoda C7 – компактный кроссовер длиной 4660 мм и с колесной базой 2720 миллиметров. В России модель предлагается с турбомотором объемом 1,6 литра (150 л.с.) и 7-ступенчатым роботом.

Цены на переднеприводные версии C7 находятся в диапазоне от 3 до 3,16 млн рублей, а стоимость полноприводных моделей колеблется от 3,21 до 3,66 млн рублей.

Omoda C7
Omoda C7

Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.

Источник:  Росстандарт
