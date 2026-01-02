Для электромобилей изобрели мягкий басовый гул. И вот для чего

Ученые нашли идеальный звук, чтобы сделать электромобили заметнее на дороге

Японские исследователи выяснили, что низкочастотный гул лучше всего предупреждает пешеходов о приближении тихого транспорта в городском шуме.

Тихая работа электромобилей повышает риски для пешеходов, особенно на малых скоростях. Чтобы сделать машины заметнее, производители добавляют искусственные звуки, но их оптимальный характер оставался неясным. Ответ искала команда японских ученых под руководством Мэй Сузуки.

Их цель – создать шум, который не только хорошо слышен, но и интуитивно воспринимается как предупреждение об опасности. Исследователи испытали целую библиотеку звуков: от звукоподражаний до вариантов на основе «розового шума», где преобладают естественные для слуха низкие частоты.

Эксперименты в студии и на реальных улицах показали, что добровольцы лучше всего реагируют не на мелодичные или резкие сигналы, а на низкочастотный гул. Как пояснила Сузуки, этот звук имеет два ключевых преимущества. Его тембр подсознательно ассоциируется с автомобилем, а низкие частоты эффективно пробиваются сквозь высокочастотный городской гул, оставаясь отчетливо слышимыми.

Результаты, представленные на встрече акустических обществ в Гонолулу, дают автопроизводителям научный ориентир. Чтобы быть безопасным, тихий автомобиль должен издавать мягкий басовый гул, уверенно достигающий ушей пешеходов даже в шумной обстановке.

Справка

Розовый шум – это фоновый звук, охватывающий все слышимые частоты, но с плавным затуханием мощности по мере их повышения. В отличие от равномерного белого шума, он звучит мягче и естественнее, так как низкие частоты в нем преобладают над высокими.

По своему характеру розовый шум напоминает природные звуки – шум дождя, водопада или течения реки, что делает его более глубоким и приятным для восприятия, чем резкий белый шум.

