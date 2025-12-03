Каждый второй новый автомобиль, проданный в России, оказался прошлогодним
С начала года в России было реализовано 1,19 миллиона новых легковых автомобилей, из которых 595 тысяч единиц составили машины, выпущенные в 2023-2024 годах.
Такие сведения привел Сергей Целиков из «Автостата».
Хотя доля автомобилей прошлогоднего выпуска уменьшилась, они все еще выставлены на продажу.
В ноябре дилеры продали 22,8 тысячи автомобилей 2024 года и почти 3 тысячи – 2023 года. При этом количество продаж машин текущего модельного года превысило 100 тысяч единиц.
Эксперт отмечает, что к завершению осени уровень поступления новых автомобилей на рынок возрос, что способствовало снижению доли старых моделей до 20% по итогам ноября.
Ранее «За рулем» сообщал, что за дефорсирование двигателя машины будут штрафовать.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!