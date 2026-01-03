Бирюзовые огни на новых «китайцах» и «немцах» — что это такое?

Эксперт «За рулем» рассказал, как распознать автомобиль, движущийся на автопилоте

Машин с таким огнями становится все больше – еще в конце прошлого года в рамках автосалона в Гуанчжоу на эту тенденцию обратил внимание эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин.

Он напомнил, что такие огни некоторые производители (в частности, часть китайских) начали использовать для обозначения автономного движения. Как только в автомобиле включается режим адаптивного круиз-контроля или автопилота, в фарах, фонарях и на корпусах зеркал зажигаются эти сине-зеленые секции. Как ранее рассказывал «За рулем», такую систему начинает применять, в частности, компания Mercedes-Benz.

Пока в законах такая светотехника никак не прописана, и все новинки с этим светом – фактически эксперимент. Но в Европе фары и фонари для автопилотируемых ТС могут узаконить уже к 2028 году. Да и на наших дорогах оборудованные такими светоприборами машины уже вполне можно встретить, отмечает Милешкин: в частности, бирюзовые огни есть на моделях Li Auto последней итерации.