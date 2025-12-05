#
Названы семь самых беспроблемных кроссоверов Lexus

TopSpeed перечислил 7 самых надежных кроссоверов Lexus

Портал TopSpeed обнародовал рейтинг, включающий семь кроссоверов Lexus, отличающихся высоким уровнем надежности.

Полный привод, японская сборка и 3 цилиндра — новая Тойота за 2 млн рублей

Первое место занимает Lexus GX 460 2023 года с показателем надежности 89 из 100.

На втором месте расположился Lexus GX 460 2022 года с рейтингом 88 из 100.

Тройку лидеров замыкает Lexus RX350 2022 года, который также имеет оценку надежности 88.

Lexus GX 460
Lexus GX 460

В список самых надежных кроссоверов Lexus вошли еще несколько моделей: Lexus NX 300 2021 года, Lexus RX 350 2021 года, Lexus UX 200 2022 года и Lexus RX 350 2024 года.

Lexus RX 350
Lexus RX 350

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

Источник:  TopSpeed
Ушакова Ирина
Фото:Pexels
05.12.2025 
Фото:Pexels
