Названы семь самых беспроблемных кроссоверов Lexus
Портал TopSpeed обнародовал рейтинг, включающий семь кроссоверов Lexus, отличающихся высоким уровнем надежности.
Первое место занимает Lexus GX 460 2023 года с показателем надежности 89 из 100.
На втором месте расположился Lexus GX 460 2022 года с рейтингом 88 из 100.
Тройку лидеров замыкает Lexus RX350 2022 года, который также имеет оценку надежности 88.
В список самых надежных кроссоверов Lexus вошли еще несколько моделей: Lexus NX 300 2021 года, Lexus RX 350 2021 года, Lexus UX 200 2022 года и Lexus RX 350 2024 года.
Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.
