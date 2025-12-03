#
Новейший внедорожник Lexus будут ввозить в Россию еще из одной страны

В Китае стартовали продажи нового Lexus GX с ценами от 8,5 млн рублей

Спустя более года после премьеры в Европе и начала продаж в США, новый Lexus GX появился на китайском рынке.

Это важное событие для России, так как теперь внедорожник можно будет импортировать не только из США и стран Ближнего Востока, но и из Китая.

Модель предлагается в четырех комплектациях с ценовым диапазоном от 778 до 900 тысяч юаней (около 8,5-9,9 миллионов рублей).

Все версии автомобиля оснащены гибридной системой, основанной на 2,4-литровом турбированном моторе и 8-ступенчатой автоматической трансмиссии, а полный привод присутствует во всех вариантах.

Lexus GX
Lexus GX

С точки зрения дизайна и оснащения китайский Lexus GX идентичен американской версии.

К его особенностям относятся электрорегулируемое рулевое колесо с запоминающими функциями, а также память для зеркал и сидений. В модельном ряду представлена и внедорожная версия Overtrail, которая оборудована «злыми» шинами, усиленной подвеской и увеличенным на 1 дюйм (2,54 см) клиренсом.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 302
03.12.2025 
Фото:ITHome
