Самая дорогая Lada в Европе: «пятерка» с мотором 228 л.с.
В Словакии продают знаменитый советский ралликар ВАЗ-2105 ВФТС, он же Lada VFTS.
Объявление на немецком классифайде Mobile.de гласит, что машиной занималось тюнинг-ателье TBR-Racing. По всей видимости, речь идет об оригинале 1984 года, который был подвергнут тотальному ребилду, после чего прошел всего 100 км обкатки и описывается продавцом из Комарно (Словакия) как «новый, никогда не использовавшийся в гонках». Мотор ВАЗ-2106 с увеличенным с 1.6 до 2.0 объемом выдает 228 л.с.
В паре с ним работает усиленная 5-ступенчатая МКП. Остальные стандарты ВФТС тоже соблюдены: доработки буквально всех систем и кузова, обвес, каркас безопасности, сиденья-ковши с многоточечными ремнями, система пожаротушения.
В цену щедро включили три комплекта шин, но даже с учетом этого она немаленькая – 50 000 евро, то есть около 4,5 млн рублей. Для этих машин цена вполне адекватная: пять лет назад очень похожую машину (кстати, моторист – тоже из Словаки) - правда, белого цвета – продавали за 40 тысяч евро... Впрочем, уходят такие болиды неспешно: данная черная ВФТС впервые «всплыла» в рунете как «самая дорогая Lada в Европе» еще в минувшем июне.
