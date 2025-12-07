Как не сжечь машину в процессе автозапуска зимой: ответ эксперта

#
Зимой многие водители активно используют систему автозапуска, но не все понимают, в каких условиях она функционирует и где может представлять риск. Автоэксперт Петр Баканов отметил, что большинство опасных ситуаций связано не с технологиями, а с неправильными действиями водителей.

Хотя правила дорожного движения запрещают оставлять запущенный двигатель более пяти минут, Баканов подчеркивает, что эти нормы не всегда соответствуют суровым российским зимам.

Комментарий эксперта

Петр Баканов, автоэксперт:

При температуре минус 30 градусов сложно следовать указаниям законодателей, которые предлагают заглушить мотор и оставаться в охлаждающейся машине.

Он отметил, что ключевое правило заключается в запуске автомобиля в хорошо проветриваемом месте, так как в закрытом гараже выхлопные газы быстро накапливаются, особенно во время автозапуска. Кроме того, стоит избегать нахождения рядом с горюче-смазочными материалами для поддержания пожарной безопасности даже для новых моделей автомобилей.

Баканов также рассказал о различных системах автозапуска, которые могут не запускать двигатель при определенных температурах. Например, если температура антифриза опускается до минус 20 градусов, система может зафиксировать ошибку. Некоторые системы отключаются, если температура выше 5 градусов, а другие могут позволять запуск не чаще одного раза в час из-за экологических причин.

Автоэксперт объясняет, что недостаточное напряжение батареи (например, менее 12,1 В) также может стать причиной блокировки автозапуска. Кроме того, системы охраны или дополнительные электронные устройства могут нарушать эту процедуру. В машинах с механической коробкой передач автозапуск не сработает при включенной передаче, что является мерой безопасности.

Ранее «За рулем» перечислил топ-10 самых дешевых автомобилей в России в декабре.

Фото:freepik / freepik
07.12.2025 
Фото:freepik / freepik
