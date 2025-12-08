Эксперт оценил опасность «бабушкиной схемы» для рынка подержанных автомобилей

Сергей Смирнов: определенное влияние «бабушкина схема» окажет и на рынок авто

Юрист Сергей Смирнов в программе «Разборка недели» прокомментировал, может ли «бабушкина схема», появившаяся после скандала с продажей квартиры Ларисы Долиной, распространиться на рынок автомобилей. Эксперт также дал рекомендации, как покупателям подержанных авто защититься от подобных случаев.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

– Вместо применения двусторонней реституции (юридический термин, когда покупатель получает обратно деньги, а продавец – имущество), в деле Долиной квартиру вернули продавцу, а деньги покупателю не возвратили. Суд сослался на то, что деньги у продавца были отобраны мошенническим путем. Если провести аналогию с рынком автомобилей, то при продаже машин, к сожалению, похожая ситуация тоже возможна. Не могу однозначно сказать, станет ли это массовым явлением, но определенное влияние данный прецедент окажет, и подобные схемы могут появиться.

Вместе с тем, есть надежда, что в ближайшее время Верховный суд разберется в ситуации, и мы увидим другое решение, основанное на законе, а не на спорных трактовках.

В моей практике был случай, когда суд признал сделку с автомобилем недействительной, но тогда всё происходило в рамках закона: была применена двусторонняя реституция, продавец получил обратно автомобиль, а покупателю вернули деньги.

Дело Долиной показало, что полностью обезопасить себя невозможно. Тем не менее, при покупке автомобиля на вторичном рынке стоит придерживаться четких правил: проверять его на наличие обременений, залога, кредита в банке. Это можно сделать через нотариальный реестр и различные онлайн-сервисы, которых сейчас достаточно.

Если автомобиль был ввезен из-за границы, необходимо проверить таможенное оформление и уплату утилизационного сбора.

Только после проверки юридической чистоты стоит оценивать техническое состояние машины. Также желательно оплату проводить по безналичному расчету – это подтвердит прозрачность и легальность сделки.

