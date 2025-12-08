Почему мозг заставляет некоторых менять машины как перчатки

#
Привычка менять автомобиль каждые четыре-пять лет часто списывается на любовь к новому или простую традицию.

Сравнили люксовую Волгу с Mercedes S‑класса и Volvo 700 тех лет

Однако, как объяснила врач-психолог Светлана Пуля, истинные причины такого поведения кроются глубоко в нашей нейробиологии.

При покупке новой машины мозг получает мощный выброс дофамина – гормона удовольствия и мотивации. Блеск панелей, запах салона и ощущение новизны дарят яркий, но недолгий «вау-эффект».

К сожалению, происходит так называемая гедонистическая адаптация: радость притупляется, и через недолгое время мозг снова требует новой порции впечатлений.

Этот механизм, по словам эксперта, схож с принципом формирования легкой наркотической зависимости. Особенно подвержены такому циклу успешные и импульсивные люди, использующие шопинг как способ борьбы со стрессом. Кроме того, новая машина часто становится публичным символом успеха, временно повышая статус и самооценку владельца, или помогает избежать чувства старения и неудачи.

Чтобы выйти из этой ловушки, психолог советует, прежде всего, осознать сам механизм гедонистической адаптации и перестать ждать от вещей продолжительного счастья.

Ощущение новизны можно создать и без огромных трат – сменив аксессуары в салоне, маршруты поездок или музыкальный плейлист. Важно разделять желания и реальную необходимость в новом авто. Специалист также рекомендует направлять средства на то, что дает более долгое удовлетворение: путешествия, здоровье, образование или хобби. Важно работать с самооценкой, перестав зависеть от внешних атрибутов статуса, и искать дофамин в простых радостях – физической активности, творчестве, общении с близкими.

