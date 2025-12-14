340 сил и задний привод — в РФ едет интересная новинка
Компания GAC начала процедуру российской сертификации электрического купе-кросовера Hyptec HT, сообщает источник.
По ранее поступившим сведениям, российский офис планирует запустить эту новинку на рынок в 2026 году – в рамках старта суббрендов Hyptec и Aion. Немаловажная деталь: GAC Hyptec считается одним из наиболее качественных продуктов автопрома на территории Китая. Что касается конкретно Hyptec HT, то производством купе-кроссовера занимается китайский завод GAC Aion.
Hyptec HT – довольно крупная машина с габаритами 4935 х 1920 х 1700 мм. Силовая установка выдает 340 л.с. Интересной технической особенностью Hyptec HT является задний привод – в случае с электромобилем это дает ряд преимуществ. Запас хода лежит Hyptec HT составляет 672-825 км в зависимости от версии.
