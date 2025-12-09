В РФ переписали цены на просторный семейный кроссовер белорусской сборки
Семейный кроссовер VGV U70 Pro, который поступает в Россию с белорусского завода «Юнисон», стал менее доступным.
Хотя базовые цены остались без изменений, прямые скидки на автомобили с ПТС 2024 года сократились на 50 тысяч рублей. Изменения затронули семиместные версии кроссовера под названиями Lifestyle и Executive, которые по-прежнему пользуются прямыми скидками, но теперь они составляют 75 и 100 тысяч рублей соответственно.
Цены на VGV U70 Pro выглядят следующим образом:
- Комплектация Comfort (5 мест) 2024 ПТС – не указана
- Комплектация Comfort (7 мест) 2024 ПТС – не указана
- Комплектация Lifestyle (5 мест) 2024 ПТС – 2 549 900 руб.
- Комплектация Lifestyle (7 мест) 2024 ПТС – 2 524 900 руб. (+2,02%), 75 000 руб. (-50 000 руб.)
- Комплектация Executive (7 мест) 2024 ПТС – 2 649 900 руб. (+1,92%), 100 000 руб. (-50 000 руб.)
- Комплектация Comfort (5 мест) 2025 ПТС – не указана
- Комплектация Comfort (7 мест) 2025 ПТС – не указана
- Комплектация Lifestyle (5 мест) 2025 ПТС – 2 549 900 руб.
- Комплектация Lifestyle (7 мест) 2025 ПТС – 2 599 900 руб.
- Комплектация Executive (7 мест) 2025 ПТС – 2 749 900 руб.
Все версии VGV U70 Pro оборудованы 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 143 л. с. Базовая комплектация Comfort доступна как с пятиместным, так и с семиместным салоном и оснащена 6-ступенчатой механической трансмиссией.
В остальных комплектациях используется классический 6-ступенчатый автомат. Привод у всех моделей передний.
Ранее «За рулем» сообщал, что «президентский» минивэн российского производства скоро поступит в продажу.
