#
Россияне очень активно скупали авто в Южной Корее
10 декабря
В России появился доступный и надежный японский кроссовер: называем цену

В РФ начались продажи кроссоверов Honda WR-V по цене от 1,5 млн рублей

Одним из кроссоверов, которые не попали под новый утильсбор с 1 декабря, стал Honda WR-V с ценами от 1,5 миллиона рублей. Этот автомобиль доставляется в Россию из Японии «по-серому».

Все доступные Honda WR-V в России – праворульные, так как они изготовлены для японского рынка и импортируются из Японии. Самая низкая цена, 1 550 500 рублей, предлагается во Владивостоке за кроссовер в комплектации Z+ Black Style с черным кузовом и 17-дюймовыми дисками того же цвета, при этом на фото видно, что заводская медиасистема будет заменена.

Из доступных опций можно отметить кнопку запуска двигателя, мульти-руль с кожаным ободом, комплекс систем безопасности с адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе, а также повторители «поворотников» на корпусах зеркал.

На Дальнем Востоке представлено более десяти таких автомобилей, цены на которые достигают 2 миллионов рублей. Например, в Томске новый WR-V можно заказать за 1 900 000 рублей, в Барнауле – за 1 910 000 рублей, в Омске он обойдется в 2 100 000 рублей, а в Новосибирске – примерно 2 200 000 рублей.

Также продаются и новые Honda WR-V из наличия: одна из самых низких цен – 2 080 000 рублей в Красноярске, в Москве кроссовер предлагают за 2 200 000 рублей, в Старом Осколе – за 2 290 000 рублей, а в Екатеринбурге и Томске он выставлен на продажу за 2 400 000 и 2 600 000 рублей соответственно.

Все Honda WR-V имеют одинаковую техническую начинку. Под капотом у них установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 121 л.с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором и только передним приводом.

Honda WR-V
Honda WR-V

Ранее «За рулем» сообщал, что бренд Tenet продал 30 тысяч авто в России меньше чем за четыре месяца.

Источник:  «Автоновости дня»
Ушакова Ирина
Фото:Honda
10.12.2025 
Фото:Honda
