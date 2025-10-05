В России появился доступный и надежный японский кроссовер по цене Лады

В РФ стартовали продажи кроссоверов Honda WR-V по цене от 1,3 млн рублей

У официально представленных в России кроссоверов имеется множество альтернатив из параллельного импорта, которым не угрожает увеличение утильсбора с 1 ноября. Одним из таких вариантов является миниатюрный кроссовер Honda WR-V, который на одном из сайтов объявлений стоит минимум 1,3 миллиона рублей.

Новый Honda WR-V можно заказать в Хабаровске за указанную сумму, однако комплектация в объявлении не раскрыта. За эти деньги покупатель получит праворульный кроссовер без мультимедийной системы, с пластиковым рулем, аналоговой приборной панелью с бортовым компьютером, кондиционером, электростеклоподъемниками и другими возможностями, включая кнопку запуска двигателя и круиз-контроль.

Для сравнения, базовый Москвич 3 с механической коробкой 2024 года стоит минимум 1,7 миллиона рублей, а седан LADA Vesta в минимальном исполнении – от 1,459 миллиона рублей.

Honda WR-V

Все Honda WR-V являются праворульными. В Владивостоке аналогичный вариант без мультимедии можно приобрести за минимум 1,46 миллиона рублей, а с мультимедией его стоимость достигает 1,7 миллиона рублей. Судя по изображению, мультимедийная система поддерживает подключение iPhone через Apple CarPlay и включает парктроники и камеру заднего вида.

В Находке за новый WR-V просят от 1,78 миллиона рублей, в Севастополе – 1,8 миллиона, а в Симферополе – 1,95 миллиона рублей. В Томске цена составляет 2,08 миллиона рублей, в Новосибирске – 2,2 миллиона.

В Красноярске можно найти WR-V без мультимедийной системы за 2,08 миллиона рублей, в Старом Осколе – за 2,29 миллиона рублей, а в Чите растаможенный автомобиль стоит 2,35 миллиона рублей.

Интерьер Honda WR-V

В последнем случае в оснащение Honda WR-V входит «инородная» медиасистема на Android, кнопка для запуска двигателя с бесключевым доступом, парктроники с камерой заднего вида, адаптивный круиз-контроль и другие опции.

Все предлагаемые кроссоверы имеют одинаковые технические характеристики: 1,5-литровый 121-сильный атмосферный двигатель, работающий в сочетании с вариатором и передним приводом.