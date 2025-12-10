Новый российский рамный внедорожник с АКП готовится к дебюту: что известно

Продажи рамного внедорожника Sollers S9 начнутся в третьем квартале 2026 года

Компания Sollers объявила о начале продаж нового рамного внедорожника S9 (пока условное название) в третьем квартале 2026 года. Производство автомобиля пройдет на заводе в Ульяновске, как рассказал генеральный директор Центра продуктового развития Sollers Михаил Гурьянов.

Внедорожник будет оснащен полным приводом Part-time, дизельным двигателем и автоматической коробкой передач. Сообщается, что планируется установка двухлитрового двигателя мощностью 200 л.с., дополненного восьмиступенчатым автоматом. В будущем также ожидается версия с механической трансмиссией.

Гурьянов отметил, что через 2,5–3 года модель будет обновлена, и возможно, внедорожник получит постоянный полный привод TOD (Torque-on-Demand).

Новый S9 будет представлен как в пяти-, так и в семиместном варианте, причем в Sollers предполагают, что семиместная версия составит около 60% от общего объема продаж.

В базовой комплектации внедорожника будут доступны пусковой обогреватель, обогрев передних и заднего сидений, а также лобового и заднего стекол и зеркал.

Модель S9 основана на пикапе JAC T9. В компании подчеркивают, что в отличие от аналогичной модели китайского производителя, у S9 лучшая антикоррозийная обработка и небольшие изменения в комплектации.

Sollers S9

